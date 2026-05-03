İsrailli işgalciler geçen ay Mescid-i Aksa'ya 30 kez baskın düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, nisan ayında Mescid-i Aksa'ya 30 kez baskın düzenledi, Tel Aviv yönetimi de Harem-i İbrahim Camisi'nde 91 kere ezanı yasakladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2026 17:32, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2026 18:34
Filistin Vakıflar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, geçen ay Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim Camisi'ndeki ihlallere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, söz konusu süre zarfında İsrail polisinin korumasında 30 defa Aksa'ya baskın düzenledi ve caminin avlusunda dini ritüellerini icra etti.

Bazı günlerde Aksa'ya baskın düzenleyen İsraillilerin sayısı 600'ü aştı.

Camide ezan okunması 91 kere yasaklandı

Aynı dönemde işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yer alan Harem-i İbrahim Camisi'ne 376 İsrail askeri baskın yaptı ve camide ezan okunması 91 kere yasaklandı.

İhlaller arasında namaz kılanlara yönelik aramaların sıkılaştırılması ve camiye ait bazı bölüm ve kapıların kapatılması da yer aldı.

Açıklamada, uluslararası topluma söz konusu ihlallerin sonlandırılması, kutsal mekanların ve Kudüs'ün mevcut statüsünün korunması için müdahale etme çağrısı yapıldı.

