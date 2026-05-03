Malatya'da otobüs devrildi: 4 ölü, 40 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen yolcu otobüsündeki 4 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Mayıs 2026 21:32, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2026 21:33
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir yolcu otobüsü, Malatya-Adıyaman kara yolu Polatdere Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden bir yolcu otobüsünün Doğanşehir ilçesi sınırlarında kaza yaptığının öğrenilmesi üzerine Valiliğin koordinasyonunda emniyet, jandarma, sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye ve diğer ekiplerin olay yerine süratle intikal ettiklerini söyledi.

Kaza yerinde incelemede bulunan Vali Yavuz, gazetecilere, üzücü bir trafik kazasının meydana geldiğini söyledi.

Yavuz, şöyle konuştu:

"Adıyaman'a seyir halindeyken Doğanşehir mülki hudutları içerisinde bir otobüsün şarampole devrilmesi sonucu maalesef üzücü bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazanın oluş sebebiyle ilgili şu anda gerekli inceleme, araştırma ve soruşturma yapılıyor. Yine yakın bir yerdeki kamera kayıtları da incelendi ve inceleniyor. Otobüsün içerisinde 44 kişi olduğunu değerlendiriyoruz. Bize verilen bilgi bu yönde. Arama kurtarma çalışmalarımız bu saat itibariyle tamamlanmış bulunuyor. Yaralılarımızın tamamı sağlık kuruluşlarına intikal ettirilmiştir. Durumu ağır olanlar var, müdahale edilenler ve hafif yaralı olanlar var. Daha sonra detaylı bilgi verilecektir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

