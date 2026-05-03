Bankalar altın fiyatlarında çıtayı uçurdu! İki senaryo güçlendi

Yılın ilk haftalarında ons başına 5 bin 405 dolara kadar çıkarak tüm zamanların rekorunu kıran altın fiyatları, enflasyon endişeleri ve faiz artışı beklentilerinin ardından yüzde 15 gerileyerek 4 bin 612 dolara düştü.

Buna karşılık yıllık bazda yükselişini koruyan altın için ABD'li bankacılık devi Citigroup da hedef fiyatları yükseltti.

3 aylık öngörü 5 bin dolar

Citigroup jeopolitik riskler, arz sıkıntısı ve Fed'in bağımsızlığına yönelik belirsizliklere işaret ederek altın fiyatlarında 3 aylık öngörüsünü 5 bin dolara yükseltti. 6-12 aylık dönem için ise nötrden düşüş eğilimine yakın bir görünüm öngördü. Bankaya göre altın fiyatlarının sert bir gerileme yaşaması beklenmese de mevcut seviyelerin üzerinde güçlü ve kalıcı bir yükseliş kaydetmesi zor görünüyor.

Altında iki güçlü senaryo

Citi, altın piyasasına ilişkin değerlendirmesinde iki ana senaryoya işaret etti. Baz senaryoda ABD ekonomisinin güçlenmesiyle talep zayıflaması ve fiyatların 3 bin doların orta seviyelerine gerilemesi beklenirken, boğa senaryosunda küresel servetin altına yönelmesiyle arzın sıkışıp fiyatların 2027 sonuna kadar 6 bin dolara ulaşabileceği değerlendiriliyor.

Bankacılık devleri tahminlerde çıtayı yükseltti

Öte yandan JP Morgan, uzun vadede altın fiyatı tahminini ons başına 4 bin 500 dolara yükseltirken, yıl sonu tahminini 6 bin 300 dolar seviyesinde korudu.

Goldman Sachs, 2026 yıl sonu altın hedef fiyatını 4 bin 900 dolardan 5 bin 400 dolara yükseltti.

Deutsche Bank ise son analizinde gelişmekte olan ekonomilerin döviz rezervlerini 5 trilyon dolara düşürmesi ve altının rezervlerdeki payını yüzde 40'a çıkarması durumunda, altın fiyatlarının beş yıl içinde 8 bin dolara kadar yükselebileceğini belirttı.

Altını uçuracak ve düşürecek etkiler

Citigroup, ABD ekonomisinde toparlanma ve enflasyonda gerileme, güvenli liman talebinin zayıflaması, ETF girişlerinde yavaşlama ve yüksek reel faizin sürmesinin altın fiyatlarını baskılayabileceğini de dikkat çekiyor.

Buna karşın jeopolitik gerilim, artan belirsizlik ve merkez bankalarının altın alımlarının da fiyatları destekleyeceği düşünülüyor.

Citigroup'a göre altın güçlü koruma aracı olmaya devam etse de yeni rekorlar için mevcut risklerin daha da derinleşmesi gerekiyor. Banka, 6 bin dolar senaryosunun mümkün olduğunu savunurken mevcut seviyelerde daha seçici ve temkinli bir yaklaşımı öneriyor.