Aydın'da sinyalizasyon direğine çarpan otomobil takla attı
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2026 21:05, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2026 21:07
Aydın-Denizli kara yolu Serçeköy Kavşağı'nda bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarpıp takla attı.
Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan biri bebek 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla farklı hastanelere sevk edildi.