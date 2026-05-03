İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
Fenerbahçe'den Ederson ve Tedesco iddialarına sert yanıt

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle zirve takibini sürdürürken, lider Galatasaray ile puan farkını 4'e indirdi. Maçın ardından kulüp, Ahmet Çakar'ın gündeme getirdiği Domenico Tedesco ile futbolcular arasında yaşandığı iddia edilen kavga haberlerini yalanladı. Sarı-lacivertliler, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgularken, kamuoyunu yanıltan açıklamalara karşı hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mayıs 2026 22:45, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2026 21:49
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını bitime iki hafta kala 4'e indirdi.

Karşılaşmanın ardından kulüpten dikkat çeken bir açıklama geldi. Fenerbahçe, Ahmet Çakar tarafından öne sürülen, eski teknik direktör Domenico Tedesco ile futbolcular arasında yaşandığı tartışma ve kavga iddialarını yalanladı.

Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sky Spor YouTube kanalında, Ahmet Çakar tarafından dile getirilen iddiaların tamamı asılsız ve hayal ürünüdür. Söz konusu ifadelerde yer alan; teknik heyetimiz ile futbolcularımız arasında yaşandığı öne sürülen olaylara ilişkin iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini önemle rica eder; söz konusu açıklamalara ilişkin gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarız."

Çakar'ın iddiaları gündem oldu

Yorumcu Ahmet Çakar ise söz konusu programda farklı iddialar dile getirmişti.

Çakar açıklamasında, "Ederson ile Tedesco'nun yumruklaşmaları oldu. Tedesco'nun burasında siyahlığı gördüm. Aldığım bilgi; Ederson'un Tedesco'ya yumruk attığı, araya birilerinin girdiği, İrfan Can'ın da bu yüzden gönderildiği orada kavga-yumruk var mı emin değilim" ifadelerini kullanmıştı.

Takımdan ayrılan Jhon Duran'ın da benzer bir olay yaşadığını öne süren Çakar, "Duran da vurmuş Tedesco'ya. Şamar oğlanına dönmüş Tedesco, Duran da dövmüş. İrfan Can ne yapmış vurmuş mu bilmiyorum" demişti.

Sahadaki galibiyetle puan farkını azaltan Fenerbahçe'de, kulüp yönetimi bir yandan sportif başarıya odaklanırken diğer yandan gündeme gelen iddialara karşı hukuki süreç başlatılacağını vurguladı.

