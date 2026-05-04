4 Mayıs 2026'dan önemli gündem başlıkları
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Geleceği İnşa Etmek: Avrupa'da Birlik ve İstikrar" temasıyla Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'ne katılacak.
(Erivan)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.
(Ankara/09.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi'nde "Söz Gençlikte" programı kapsamında üniversiteli gençlerle bir araya gelecek.
(İstanbul/12.30)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in 103. doğum yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Haydar Aliyev ve Türk Dünyası" paneline katılacak.
(Ankara/15.00)
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.15)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Litvanya JETCO Toplantısı ve DEİK İş Forumu'na katılacak.
(İstanbul/09.30)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah ile bir araya gelecek.
2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Nesine 2. Lig play-off 1. tur rövanşında, Mardin 1969-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, Muşspor-Aliağa Futbol, Muğlaspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ve Seza Çimento Elazığspor-Adana 01 FK maçları yapılacak.
(Mardin/Muş/15.00/Muğla/16.00/Elazığ/20.00)
2- Nesine 3. Lig play-off etabında 2. tur ilk maçları oynanacak.
3- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı onuncu haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u ağırlayacak.
(Bursa/18.00)