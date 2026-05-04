Anayasa Mahkemesi'nden Polis ve Jandarma Okullarına öğrenci kabul kararı

Anayasa Mahkemesi, polis meslek yüksekokulları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine alınacak öğrencilerde aranacak şartların belirlenmesini kanunda temel ilkeler ortaya konulmaksızın doğrudan yönetmeliğe bırakan yasal düzenlemeleri Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Her iki karar da 4 Mayıs 2026 tarihli ve 33243 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Davalar Ne Hakkındaydı?

Danıştay İkinci Dairesi, iki ayrı davada benzer hukuki sorunla karşılaşarak her iki düzenlemeyi de Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

İlk davada, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nun 30. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "bu okullara alınacak öğrencilerde aranacak şartlar" ibaresi itiraz konusu yapıldı. Bu hükme göre polis meslek yüksekokullarına alınacak öğrencilerde aranacak şartlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirleniyordu.

İkinci davada ise 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'na 6756 sayılı Kanun'un 112. maddesiyle eklenen 13/A maddesinin on ikinci fıkrasının beşinci cümlesinde yer alan "Akademiye alınacak öğrencilerin nitelikleri" ibaresi Anayasa'ya aykırılık gerekçesiyle iptali istemiyle Mahkeme'ye getirildi. Söz konusu hükme göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine alınacak öğrencilerin nitelikleri ile giriş usul ve esasları yönetmelikle belirleniyordu.

Her iki başvuruda da Danıştay; öğrenci kabulünde aranacak şartlara ilişkin temel ilkelerin kanunda belirlenmeksizin düzenleme yapma yetkisinin idareye bırakılmasının yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesiyle bağdaşmadığını ileri sürdü.

Anayasa Mahkemesi Ne Dedi?

Anayasa Mahkemesi her iki davada da aynı hukuki gerekçeye dayanarak iptal kararı verdi.

Mahkeme; Anayasa'nın 42. maddesiyle güvence altına alınan eğitim ve öğrenim hakkına yönelik sınırlamaların kanunla yapılması gerektiğini, temel esasların, ilkelerin ve çerçevenin kanunda belirlenmesinin zorunlu olduğunu vurguladı. Anayasa'nın 7. maddesindeki yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesi uyarınca yürütme organına tanınan düzenleme yetkisinin sınırlı, tamamlayıcı ve bağımlı nitelikte olması gerektiğini, temel ilkeler kanunda çizilmeksizin geniş bir alanın yönetmeliğe bırakılmasının bu ilkeyle bağdaşmadığını tespit etti.

Polis meslek yüksekokulları bakımından, 4652 sayılı Kanun'un 10. maddesinde yalnızca özel yetenek sınavından başarılı olma şartına yer verildiği, alım şartlarına ilişkin başka herhangi bir temel ilkenin ya da yasal çerçevenin belirlenmediği saptandı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bakımından ise 2803 sayılı Kanun'un 13/A maddesinde öğrenci kaynağının belirlendiği ancak nitelikler konusunda yönetmeliğe sınırsız bir alan açıldığı değerlendirildi. Her iki durumda da eğitim ve öğrenim hakkına yönelik sınırlamanın kanunilik unsurunu taşımadığı sonucuna ulaşıldı.

İptal Kararlarının Yürürlük Tarihleri

Her iki kararda da Mahkeme, iptalin hemen yürürlüğe girmesinin kamu yararını zedeleyecek bir hukuki boşluk doğuracağını değerlendirerek iptal hükümlerinin kararların Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine oybirliğiyle karar verdi.

Polis meslek yüksekokullarına ilişkin karar 15 Ocak 2026, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine ilişkin karar ise 12 Şubat 2026 tarihinde verildi.

Kararlara Karşı Oy Kullanıldı

Her iki karara da azınlık üyelerinin karşı oy kullandığı görüldü. Azınlık görüşüne göre ilgili kanunlarda öğrenci kabulüne ilişkin temel esaslar zaten belirlenmiş olup kanuni çerçeve yeterince çizildiğinden ayrıntıların yönetmeliğe bırakılması Anayasa ile çelişmemektedir.

Kararlar uyarınca TBMM'nin dokuz aylık süre içinde hem polis meslek yüksekokullarına hem de Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğrenci kabulünde aranacak temel nitelikleri kanun düzeyinde belirlemesi gerekmektedir. Bu süre zarfında mevcut yönetmelik hükümleri uygulanmaya devam edecektir. Kararı görmek için tıklayınız.