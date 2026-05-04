AK Parti'li eski başkan, müdürüne silah çekti

Şerif T ve eşi Rezzan T'nin Emniyet'teki ifadelerine göre, 1 Mayıs günü Bergama Kültür Merkezi otoparkındaki olayda, AK Parti'li Hakan K, eşi ile yürümekte olan Şerif T'yi görünce otomobilini durdurdu.

Sözcü Gazetesinin haberine göre; Mağdur, Hakan K'nin aracından arka kapıdan tabancasını aldığını ve kendisine doğrulttuğunu söyledi.

Mağdur, Hakan K'nin, "Şimdi sana göstereceğim, seni vuracağım" dediğini, hakaret ve küfür ettiğini söyledi.

Şerif T, AK Parti'li Hakan K'nin Bergama Belediye Başkanı seçildiği 2019'da İnsan Kaynakları Müdürü olarak göreve getirilmiş, personele mobbing uyguladığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Özellikle Bergama Belediyesi'nde kütüphane görevlisi olarak çalışan Aydın İ'nin baskı ve şiddete maruz bırakılarak temizlik deposuna sürülmesinden sorumlu tutulmuştu.