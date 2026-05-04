Şanlıurfa'da yıldırım can aldı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çobanlık yapan Şehis Bucak, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 07:52, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 15:54
Kırsal Kuskunlu Mahallesi'ndeki arazide hayvan otlatan 27 yaşındaki Şehis Bucak'a yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılan Bucak, kurtarılamadı.