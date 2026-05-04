Arınç'tan Abdullah Gül'ün parti kuracağı iddiasına açıklama

Eski Meclis Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, muhafazakar kanatta Abdullah Gül öncülüğünde yeni bir parti kurulacağı iddialarını reddetti.

Gazeteci Nedim Abi başkanlığında 36 yıldır faaliyetlerini sürdüren Suriçi Grubu'nun kahvaltılı toplantısında konuşan Arınç, geçen hafta gazeteci Fehmi Çalmuk tarafından gündeme taşınan iddialara ilişkin şunları söyledi: "Böyle bir şey yok. Arkadaşlar bir araya geliyor ve tartışıyorlar. Hüseyin Çelik gibi isimler Demokrasi Platformu etkinliklerinde düşüncelerini paylaşıyor. Ancak siyasi bir parti çalışması yok."

"Abdullah Gül Siyasetten Uzaklaştı"

Arınç, Abdullah Gül ile zaman zaman görüştüğünü de belirterek eski cumhurbaşkanının siyasetten uzaklaştığını vurguladı. "Cumhurbaşkanı adayı gösterilme gibi bir durumu yok. Bunu televizyonlarda küçücük adamlar tartışıyor" dedi.

Toplantıda AKP ile CHP arasında arabuluculuk yapıp yapmadığına dair soruyu da yanıtlayan Arınç, "Bu aşağılık bir söylem" diyerek böyle bir rolü üstlenmediğini ifade etti. Arınç, farklı siyasi figürlerin olumlu tutumlarını takdirle karşıladığını da sözlerine ekledi.