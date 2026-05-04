Varlık Barışı Bugün Meclis'te

İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Bakanlık net rakamı açıkladı: Kaç Suriyeli geri döndü?
Bakanlık net rakamı açıkladı: Kaç Suriyeli geri döndü?
Kabine toplantısı başladı: İşte gündemdeki konular
Kabine toplantısı başladı: İşte gündemdeki konular
Sigarada Japonya modeli gündemde: Satışlar kimlikle yapılabilecek
Sigarada Japonya modeli gündemde: Satışlar kimlikle yapılabilecek
Kentsel dönüşümde kira yardımı iadesi için emsal karar
Kentsel dönüşümde kira yardımı iadesi için emsal karar
Bakan Tekin: Öğrenciler yeteneklerine göre okul tercih edecek
Bakan Tekin: Öğrenciler yeteneklerine göre okul tercih edecek
İstanbul Valisi Gül: Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak
İstanbul Valisi Gül: Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak
ASELSAN 2 trilyon lira piyasa değerini geçerek rekor kırdı
ASELSAN 2 trilyon lira piyasa değerini geçerek rekor kırdı
Savaş ihtimali artıyor: İran, ABD savaş gemisini vurdu
Savaş ihtimali artıyor: İran, ABD savaş gemisini vurdu
Yayın sayısı mı, bilimsel derinlik mi? Çin'in Akademi Reformu...
Yayın sayısı mı, bilimsel derinlik mi? Çin'in Akademi Reformu...
Bakan Şimşek: Enflasyondaki yükseliş geçici
Bakan Şimşek: Enflasyondaki yükseliş geçici
Prof. Şirin 2030 yılındaki ilk beş mesleği açıkladı
Prof. Şirin 2030 yılındaki ilk beş mesleği açıkladı
Memur Sen Başkanı Ali Yalçın 'kooperatif' iddialarına cevap verdi
Memur Sen Başkanı Ali Yalçın 'kooperatif' iddialarına cevap verdi
Nisanda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Nisanda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 1 Temmuz zammı
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 1 Temmuz zammı
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Kurban Bayramında 9 gün tatil olacak mı? Gözler Kabine toplantısında
Kurban Bayramında 9 gün tatil olacak mı? Gözler Kabine toplantısında
Sahte ikamet izni operasyonunda 31 gözaltı
Sahte ikamet izni operasyonunda 31 gözaltı
Bosch, Anneler Günü reklamını tepkiler üzerine yayından kaldırdı
Bosch, Anneler Günü reklamını tepkiler üzerine yayından kaldırdı
Malatya'da otobüs devrildi: 4 ölü, 40 yaralı
Malatya'da otobüs devrildi: 4 ölü, 40 yaralı
Gaziantep'te 'süper hücre' fırtınası... 39 okul tatil edildi
Gaziantep'te 'süper hücre' fırtınası... 39 okul tatil edildi
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı
4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları
Soğuk hava gidiyor: Sıcaklıklar o günden itibaren artacak
Soğuk hava gidiyor: Sıcaklıklar o günden itibaren artacak
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Türkiye OECD ortalamasını geçti
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Türkiye OECD ortalamasını geçti
Okul saldırısının acısı dinmiyor: 11 yaşındaki Almina yaşam mücadelesini kaybetti
Okul saldırısının acısı dinmiyor: 11 yaşındaki Almina yaşam mücadelesini kaybetti
Altında fırsat arayanlar ters köşe oldu
Altında fırsat arayanlar ters köşe oldu
MEB'den meslek liselerine mayıs ayı boyunca etkinlik: Marifetli Gençlik
MEB'den meslek liselerine mayıs ayı boyunca etkinlik: Marifetli Gençlik
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Varlık Barışı Bugün Meclis'te

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurtdışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılması için hazırlanan düzenlemenin bugün TBMM'ye sunulacağını açıkladı. Uzun vadeli yatırımlarda vergi sıfıra kadar inebilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 08:50, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 08:18
Yazdır
Varlık Barışı Bugün Meclis'te

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurtdışında bulunan para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilmesini hedefleyen varlık barışı düzenlemesinin bugün (Pazartesi) TBMM'ye sunulacağını bildirdi. Geçmiş varlık barışı uygulamalarından elde edilen deneyimlerin titizlikle analiz edilerek hazırlanan düzenlemede kara para konusunda en üst düzeyde önlemler alındığını vurgulayan Şimşek, uluslararası standartlara tam uyum sağlandığını kaydetti.

Varlık Barışı Uygulaması Nasıl İşleyecek?

Düzenlemeye göre uygulamadan yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler için ilk adım bildirim zorunluluğu olacak. Bildirim sonrasında Türkiye'ye getirilen varlıklar kademeli bir vergilendirmeye tabi tutulacak. Banka ve aracı kurumlarda açılacak hesaplarda belirli bir süre ve belirli varlıklarda tutulan kaynaklar için ise farklı vergi oranları uygulanabilecek.

Cumhurbaşkanına Oran Belirleme Yetkisi

Düzenlemeyle Cumhurbaşkanına geniş bir yetki alanı tanınıyor. Bildirilen varlığın türüne, bildirim ve getirilme tarihine, yatırım araçlarına ve finansal sistemde tutulma süresine göre farklı vergi oranları belirleme yetkisi Cumhurbaşkanı'na devrediliyor.

Uzun Vadeli Yatırıma Sıfır Vergi Mümkün

Şimşek, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarına azami hassasiyet gösterildiğini belirterek dikkat çekici bir ayrıntıyı da paylaştı: Getirilen varlıkların uzun vadeli devlet tahvillerine yönelmesi durumunda vergi oranının sıfıra kadar inebileceğini açıkladı. Buna göre yurtdışından gelen paranın kısa vadede çekilmek istenmesi halinde yüksek vergileme uygulanırken uzun vadeli yatırımlarda vadesine göre kademeli olarak azalan, hatta sıfır oranlı vergileme söz konusu olabilecek.

Kara Paraya Geçit Yok

Şimşek, düzenlemenin kara para aklama konusunda başta Mali Eylem Görev Gücü (FATF) olmak üzere uluslararası kuruluşların belirlediği standartlara tam uyum içinde hazırlandığını vurguladı. Pakette suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede kurumlar arası işbirliğini güçlendiren tedbirlerin de yer aldığını belirtti. Düzenlemenin vergi mevzuatı dışındaki diğer yasal yükümlülükleri etkilemeyeceği de ayrıca ifade edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber