Varlık Barışı Bugün Meclis'te

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurtdışında bulunan para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilmesini hedefleyen varlık barışı düzenlemesinin bugün (Pazartesi) TBMM'ye sunulacağını bildirdi. Geçmiş varlık barışı uygulamalarından elde edilen deneyimlerin titizlikle analiz edilerek hazırlanan düzenlemede kara para konusunda en üst düzeyde önlemler alındığını vurgulayan Şimşek, uluslararası standartlara tam uyum sağlandığını kaydetti.

Varlık Barışı Uygulaması Nasıl İşleyecek?

Düzenlemeye göre uygulamadan yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler için ilk adım bildirim zorunluluğu olacak. Bildirim sonrasında Türkiye'ye getirilen varlıklar kademeli bir vergilendirmeye tabi tutulacak. Banka ve aracı kurumlarda açılacak hesaplarda belirli bir süre ve belirli varlıklarda tutulan kaynaklar için ise farklı vergi oranları uygulanabilecek.

Cumhurbaşkanına Oran Belirleme Yetkisi

Düzenlemeyle Cumhurbaşkanına geniş bir yetki alanı tanınıyor. Bildirilen varlığın türüne, bildirim ve getirilme tarihine, yatırım araçlarına ve finansal sistemde tutulma süresine göre farklı vergi oranları belirleme yetkisi Cumhurbaşkanı'na devrediliyor.

Uzun Vadeli Yatırıma Sıfır Vergi Mümkün

Şimşek, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarına azami hassasiyet gösterildiğini belirterek dikkat çekici bir ayrıntıyı da paylaştı: Getirilen varlıkların uzun vadeli devlet tahvillerine yönelmesi durumunda vergi oranının sıfıra kadar inebileceğini açıkladı. Buna göre yurtdışından gelen paranın kısa vadede çekilmek istenmesi halinde yüksek vergileme uygulanırken uzun vadeli yatırımlarda vadesine göre kademeli olarak azalan, hatta sıfır oranlı vergileme söz konusu olabilecek.

Kara Paraya Geçit Yok

Şimşek, düzenlemenin kara para aklama konusunda başta Mali Eylem Görev Gücü (FATF) olmak üzere uluslararası kuruluşların belirlediği standartlara tam uyum içinde hazırlandığını vurguladı. Pakette suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede kurumlar arası işbirliğini güçlendiren tedbirlerin de yer aldığını belirtti. Düzenlemenin vergi mevzuatı dışındaki diğer yasal yükümlülükleri etkilemeyeceği de ayrıca ifade edildi.