Maliye lüks yaşam sürenlerin peşinde

İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Bakanlık net rakamı açıkladı: Kaç Suriyeli geri döndü?
Bakanlık net rakamı açıkladı: Kaç Suriyeli geri döndü?
Kabine toplantısı başladı: İşte gündemdeki konular
Kabine toplantısı başladı: İşte gündemdeki konular
Sigarada Japonya modeli gündemde: Satışlar kimlikle yapılabilecek
Sigarada Japonya modeli gündemde: Satışlar kimlikle yapılabilecek
Kentsel dönüşümde kira yardımı iadesi için emsal karar
Kentsel dönüşümde kira yardımı iadesi için emsal karar
Bakan Tekin: Öğrenciler yeteneklerine göre okul tercih edecek
Bakan Tekin: Öğrenciler yeteneklerine göre okul tercih edecek
İstanbul Valisi Gül: Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak
İstanbul Valisi Gül: Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak
ASELSAN 2 trilyon lira piyasa değerini geçerek rekor kırdı
ASELSAN 2 trilyon lira piyasa değerini geçerek rekor kırdı
Savaş ihtimali artıyor: İran, ABD savaş gemisini vurdu
Savaş ihtimali artıyor: İran, ABD savaş gemisini vurdu
Yayın sayısı mı, bilimsel derinlik mi? Çin'in Akademi Reformu...
Yayın sayısı mı, bilimsel derinlik mi? Çin'in Akademi Reformu...
Bakan Şimşek: Enflasyondaki yükseliş geçici
Bakan Şimşek: Enflasyondaki yükseliş geçici
Prof. Şirin 2030 yılındaki ilk beş mesleği açıkladı
Prof. Şirin 2030 yılındaki ilk beş mesleği açıkladı
Memur Sen Başkanı Ali Yalçın 'kooperatif' iddialarına cevap verdi
Memur Sen Başkanı Ali Yalçın 'kooperatif' iddialarına cevap verdi
Nisanda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Nisanda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 1 Temmuz zammı
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 1 Temmuz zammı
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Kurban Bayramında 9 gün tatil olacak mı? Gözler Kabine toplantısında
Kurban Bayramında 9 gün tatil olacak mı? Gözler Kabine toplantısında
Sahte ikamet izni operasyonunda 31 gözaltı
Sahte ikamet izni operasyonunda 31 gözaltı
Bosch, Anneler Günü reklamını tepkiler üzerine yayından kaldırdı
Bosch, Anneler Günü reklamını tepkiler üzerine yayından kaldırdı
Malatya'da otobüs devrildi: 4 ölü, 40 yaralı
Malatya'da otobüs devrildi: 4 ölü, 40 yaralı
Gaziantep'te 'süper hücre' fırtınası... 39 okul tatil edildi
Gaziantep'te 'süper hücre' fırtınası... 39 okul tatil edildi
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı
4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları
Soğuk hava gidiyor: Sıcaklıklar o günden itibaren artacak
Soğuk hava gidiyor: Sıcaklıklar o günden itibaren artacak
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Türkiye OECD ortalamasını geçti
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Türkiye OECD ortalamasını geçti
Okul saldırısının acısı dinmiyor: 11 yaşındaki Almina yaşam mücadelesini kaybetti
Okul saldırısının acısı dinmiyor: 11 yaşındaki Almina yaşam mücadelesini kaybetti
Altında fırsat arayanlar ters köşe oldu
Altında fırsat arayanlar ters köşe oldu
MEB'den meslek liselerine mayıs ayı boyunca etkinlik: Marifetli Gençlik
MEB'den meslek liselerine mayıs ayı boyunca etkinlik: Marifetli Gençlik
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Maliye lüks yaşam sürenlerin peşinde

VDK, vergi kaydı olmadan Ferrari ve Bugatti kullananları, 24 gayrimenkul alanları mercek altına aldı. Sporcuların 5 milyar liralık kazancı beyan dışı kaldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 09:15, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 08:24
Yazdır
Maliye lüks yaşam sürenlerin peşinde

Vergi Denetim Kurulu' (VDK) lüks yaşam sürdüğü halde vergi ödemeyen kesimlere yönelik kapsamlı bir denetim başlattı. Kayıtdışıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda sporculardan lüks tüketicilere, şirket ortaklarından gayrimenkul yatırımcılarına uzanan geniş bir profil grubunun radarına girildi.

VDK Sporcuları Tek Tek Taradı

VDK Risk Analiz Merkezi, farklı branşlardan 4 bin 716 sporcunun gelir profilini tek tek inceledi. Açık kaynaklar, sözleşme bilgileri, transfer ve kiralama bedelleri ile çeşitli ödeme araçları üzerinden yapılan analizler sonucunda 228 sporcu riskli bulunarak denetim kapsamına alındı.

VDK'nın tespitlerine göre söz konusu sporcuların garanti niteliğindeki ücret gelirlerinden 5 milyar liralık kazanç beyan dışı bırakıldı. Denetim kapsamındaki isimlerin büyük bölümünün dört büyük kulüplerle sözleşmeli futbolcu, basketbolcu ve voleybolculardan oluştuğu belirtildi. VDK'nın geçen yıl 2 milyar lirayı aşan gelirini beyan etmeyen 310 sporcuyu denetime aldığı ve bu yıl aynı alanda çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Ferrari'ye Binip Vergi Ödemeyen Profiller

Denetim kapsamında ortaya çıkan tablonun çarpıcı boyutlara ulaştı. Hiçbir vergi mükellefiyeti bulunmayan bazı kişilerin 8 araca ve 24 gayrimenkule kadar varlık edinebildiğini açıkladı. Vergi kaydı olmaksızın Bugatti, Ferrari ve Porsche gibi piyasa değeri milyonlarca liraya ulaşan ultra lüks araçları kullanan isimlerin de VDK tarafından mercek altına alındığı ifade edildi.

16 Bin 300 Kişinin Kapısı Çalındı

VDK 2025 yılında, "Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı-2" kapsamında gelir beyan etmeyen ya da beyan ettiği geliri harcamalarıyla örtüşmeyen 16 bin 300'ü aşkın mükellefe ulaştı. Maliye kaynaklarına göre hedef kitle iki ana gruptan oluşuyor: Birincisi, büyük şirketlere ortak olduğu halde şirket kar dağıtmadığını öne sürerek lüks yaşam süren ve beyanı ile yaşam standardı çelişen mükellefler. İkincisi ise şirket ortaklığı bulunmaksızın lüks araç, gayrimenkul, yat, tekne, kotra ve lüks saat satın aldığı halde gelir düzeyi bu harcamaları karşılamaya yetmeyen kişiler.

İlk Programda 15 Milyar Lira Matrah Artırımı Sağlandı

2025 yılında başlatılan ilk gözetim ve uyum programında 10 bin mükellef inceleme altına alınmış, çalışmaların sonucunda mükellefler toplam 15 milyar lira matrah artırımında bulunmuştu. VDK kaynaklarına göre yeni programda hedef alınan 16 bin 300 kişilik grubun tamamının yüksek tutarlı lüks harcamalar yaptığı tespit edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber