Nisan ayı enflasyonu beklentilerin üstünde açıklandı

Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisanda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 3,19 artacağını tahmin etmişti. TÜİK ise Nisan ayı enflasyonunu yüzde 4,18 olarak açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,43 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,55 artış, ulaştırmada yüzde 35,06 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 46,60 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,72, ulaştırmada 5,66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,30 yüzde puan oldu.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,70 artış, ulaştırmada yüzde 4,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 7,99 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,95,

ulaştırmada 0,73 ve konutta 0,90 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan nisan ayı itibarıyla, 19 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 147 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) öncü veri olarak kabul edilen verilerine göre, İstanbul'da aylık enflasyon nisanda hızlanmıştı. Martta yüzde 2.97 olan İstanbul'un enflasyonu, nisanda yüzde 3. 74'e çıkmış; yıllık enflasyon ise yüzde 37.68'den yüzde 36.83'e gerilemişti.

- Ekonomistlerin Nisan ayı enflasyon beklentileri

Ekonomistlerin ve piyasanın medyan tahminine göre nisanda yıllık enflasyonun da yüzde 31.17 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yıl sonu beklentisi ise yüzde 27.60 oldu.

Nisan enflasyonu için en düşük aylık beklenti yüzde 2.50 olurken en yüksek beklenti yüzde 3.60 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise nisan için en yüksek enflasyon tahmini yüzde 35 olurken en düşük tahmin yüzde 30.20 seviyesine işaret etti.

- AA Nisan ayı enflasyon beklentisi

Öte yandan AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisanda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 3,19 artacağını tahmin etmişti. Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması nisan ayı itibarıyla yüzde 28,16 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, mart ayında yüzde 1,94 artış göstermişti.

2026 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Tarih------ Yyıl sonu enflasyon beklentisi -----Aylık Beklenti---- Gerçekleşme

Ocak------ %23,73------------------- %4,21------------- %4,84

Şubat----- %24,16------------------- %2,87------------- %2,96

Mart------ %25,91-------------------- %2,40------------- %1,94

Nisan----- %28,16--------------------% 3,19---------------------%4,18