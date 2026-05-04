Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza
İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde bir süre aksamalar yaşandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 08:32, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 08:32
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale dönmüştür." ifadelerine yer verildi.
Hatta meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyordu.