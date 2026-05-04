Uşak Belediyesi yolsuzluk soruşturması: Telefonları kır at

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre Uşak Belediyesi ve Uşakspor üzerinden yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan muhasebeci Ceren Yeşildağ'ın savcılık ve hakimlik ifadeleri, skandalın boyutunu gözler önüne serdi.

Avukat Kızdan Delil Karartma Talimatı

Soruşturmanın en çarpıcı boyutunu operasyon anında yaşanan delil karartma girişimi oluşturdu. Yeşildağ ifadesinde, Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasının hemen ardından avukat olan kızının kendisini arayarak "Telefonları kırın atın" talimatı verdiğini açıkladı.

Muhasebeci Suçlamaları Reddetti, Yine de Tutuklandı

Yeşildağ savunmasında herhangi bir deneyimi olmadan Özkan Yalım tarafından işe alındığını, yalnızca bir çalışan sıfatıyla görev yaptığını ve hiçbir menfaat sağlamadığını ileri sürerek suçlamaları reddetti. Ancak mahkeme, Yeşildağ'ı "Zimmet", "Rüşvet Almak" ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlamalarıyla tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderdi.

CHP, Özkan Yalım'ı İhraç Etti

Soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edildi. Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin açıklamasına göre Yalım, daha önce Merkez Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmişti.