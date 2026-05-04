Bursa'da feci kaza: Tır tankere çarptı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen akaryakıt tankerine çarpan tırın sürücüsü, itfaiye ekiplerinin çalışmasına rağmen kurtarılamadı.
Yaşar Yüksel yönetimindeki otomotiv yedek parçası taşıyan tır, Yalova-Bursa kara yolunun Göl kavşağındaki trafik ışıklarında bekleyen akaryakıt tankerine arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Yüksel tırda sıkıştı.
Durumun bildirilmesiyle kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sıkıştığı yerden çıkarttıkları Yüksel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücünün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.