Türkiye'den Sumud'a 15 tekneyle destek

Siyonist İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na Türkiye'den destek geliyor. 15 tekneden oluşan deniz konvoyunun Muğla'nın Marmaris kıyılarından hareket ederek Sumud Filosu'na dahil olması planlanıyor. Küresel Sumud Filosu, Türkiye yapılanması öncülüğünde organize edilen seferde yaklaşık 200 katılımcının yer alacağı ve teknelerin yarın denize açılmasının planlandığı öğrenildi. Türkiye ve farklı ülkelerden aktivistlerin yer alacağı konvoyun Yunanistan kara sularına doğru ilerleyeceği ifade ediliyor. Filoda yer alan 'Family' adlı teknede yalnızca sağlık çalışanları ve tıbbi yardım malzemeleri bulunacak.

HAVA ŞARTLARI ETKİLİYOR

Marmaris'ten yola çıkacak filoya Türkiye'den katılan isimlerden aktivist Ersoy Önen, yaşananlara karşı sessiz kalmak istemediğini ifade etti. Sürecin planlamasına ilişkin konuşan Önen, "Tüm organizasyon Küresel Sumud Filosu yönetimi tarafından yürütülüyor. Hava şartları ve bazı müdahaleler nedeniyle takvimde değişiklikler oldu. Ancak en kısa sürede yola çıkmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Önen, "Bu savaş başladığından bu yana dünyanın sessizliği beni çok rahatsız etti. Eğer ben de sessiz kalırsam, bunun vebali ağır olurdu. Oradaki mazlumların sesi olmak, elimden geleni yapmak istedim" dedi.

KATILIMCILAR ARTABİLİR

Aktivist Sinan Akıloltu ise hava şartları ve uluslararası müdahaleler nedeniyle planlamada değişiklikler yaşanabileceğini ifade etti. Gazze'de yaşanan zulme dikkat çeken Akılotu, "Orada yüz yılı aşkın süredir devam eden bir zulüm, son yıllarda ise açık bir soykırım var. Gazze'deki kardeşlerimiz canları pahasına ümmetin onurunu korumaya çalışıyor. Bizler de elimizden geleni yapmak ve bu imtihanda yer almak için buradayız" ifadelerini kullandı. Akıloltu, "Şu an yaklaşık 15 tekne ve 200 civarında katılımcıdan oluşan bir yapı var. Avrupa'dan gelecek teknelerle birlikte bu sayı artabilir. Katılımcılar eğitim süreçlerinden geçiyor, her şey planlı şekilde ilerliyor" diye konuştu.

MİSYON DEVAM EDİYOR

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barcelona kentinden Akdeniz'e açıldı. İsrail ordusu, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak, aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı. Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda, İsrail ordusu 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulundu. 31 aktivisti yaralayan İsrail ordusu, filo yöneticisi Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk dışında grubu, 1 Mayıs'ta Girit Adası'na bıraktı. Aralarında Türk vatandaşlarının bulunduğu aktivistlerin bir kısmı ülkelerine dönerken, Yunan kara sularında halen onlarca Küresel Sumud Filosu teknesi misyonun devamı için bekliyor.