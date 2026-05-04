Savaş ihtimali artıyor: İran, ABD savaş gemisini vurdu

Orta Doğu'da gerilim tehlikeli bir eşiğe taşındı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda kapsamlı bir askeri operasyon başlatacağını açıklamasının hemen ardından İran ordusu sert bir karşılık verdi: Bölgeye yaklaşması halinde ABD donanması hedef alınacak. İran medyası bugün öğlen yayımladığı haberde, bir ABD gemisinin vurulduğunu, geminin bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığını açıkladı

"Özgürlük Projesi" Pazartesi Başladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "Özgürlük Projesi" adı verilen operasyonu pazartesi günü resmen başlattı. Trump'ın talimatıyla hayata geçirilen operasyon kapsamında İran'ın geçişini engellediği ticari gemilere askeri destek verilecek. CENTCOM'un açıkladığı detaylara göre operasyona savaş gemileri, askeri uçaklar ve 15 bin personel katılacak.

İran'dan Sert Yanıt

ABD'nin açıklamasının hemen ardından İran ordusu bölgeye yaklaşacak ABD donanmasını hedef alacağını ilan etti. İran'ın bu açıklaması, iki ülke arasındaki gerilimi doğrudan bir çatışma eşiğine taşıdı.

İran medyası: ABD savaş gemisi vuruldu

İran medyası bugün öğlen yayımladığı haberde, İran'ın Hürmüz bölgesinde vurduğu ABD gemisinin bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığı açıklandı. İran'ın Fars Haber Ajansında yer alan haberde "İran ordusunun uyarısını dikkate almayan ABD donanmasına ait bir gemi, 2 füzeyle hedef alındı" denildi

Dünyanın En Kritik Boğazı Çatışma Alanına Dönüşebilir

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde yirmisinin geçtiği Hürmüz Boğazı, olası bir çatışma durumunda küresel enerji piyasalarını derinden sarsabilecek stratejik bir konumda bulunuyor. Her iki tarafın da geri adım atmadığı bu süreçte körfezdeki savaş ihtimali her geçen saat artıyor.

NELER OLMUŞTU?

Devrim Muhafızları Ordusu, 4 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nın "kontrolünü tamamen" ele geçirdiğini açıkladı. Duyuru, ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaş başlatmasından günler sonra gerçekleşti. Tahran, kritik boğazın dünyaya açık ancak İran'ın düşmanlarına kapalı olduğunu belirtti.

İran, boğazda "gişe sistemi" oluşturduğunu duyurdu. Boğazdan geçmek isteyen gemilerin Çin yuanı cinsinden ücret ödemesi gerektiği kaydedildi

ABD ile İran 8 Nisan'da ateşkes konusunda anlaştı. Ancak Tahran yönetimi, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarını gerekçe göstererek boğazı kapalı tutma kararı aldı.

Pakistan'daki barış görüşmeleri 13 Nisan'da anlaşma sağlanamadan sona erdi. Görüşmelerin ardından ABD, kendi ablukasını uygulamaya koyarak İran limanlarını kullanan gemilerin hedef alınacağını bildirdi.

ABD ordusu, o tarihten bu yana Umman Körfezi'nde İran bağlantılı en az 49 ticari geminin rotasını değiştirdi. ABD ayrıca Hint Okyanusu'nda İran bağlantılı 2 petrol tankerine el koydu. İran misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı tüm gemilere kapattı ve 2 yabancı ticaret gemisini ele geçirdi.

Trump, 2 Mayıs'ta Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğrayan gemilere eşlik etmek üzere Özgürlük Projesi'nin başlatıldığını duyurdu.