Kurban Bayramında 9 gün tatil olacak mı? Gözler Kabine toplantısında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iki haftalık aranın ardından bugün Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde kritik başlıklar yer alıyor. Milliyet'in haberine göre toplantıda Terörsüz Türkiye süreci, Ortadoğu'daki savaş ve ekonomiye yansımaları ele alınacak. Ancak milyonlarca çalışanın merakla beklediği Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı sorusunun yanıtı da bugünkü toplantıda netleşecek.

Terörsüz Türkiye Süreci Masada

Milliyet'e göre kabinede PKK'nın silah bırakma kararının sahada nasıl uygulandığı MİT ve TSK'nın gözlem raporları ışığında ayrıntılı biçimde değerlendirilecek. TBMM Komisyonu raporu doğrultusunda hazırlanması beklenen yasal düzenlemenin de toplantı gündemine girmesi öngörülüyor.

Savaş ve Ekonomi

ABD-İran arasındaki ateşkes müzakerelerinde Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik temaslar ve savaşın Türkiye ekonomisine yansımaları da kabine gündeminde yer alacak. Gazze'deki insani tablo ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelerin de ele alınacağı toplantıda okul güvenliği ve Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul dosyalara ilişkin çalışmaları da gündeme gelecek.

Kültür Bakanı'ndan "Olumlu Olur" Sinyali

27 Mayıs'ta başlayıp 30 Mayıs'ta sona erecek Kurban Bayramı'nın önünde ve arkasında yer alan hafta sonu günleriyle birlikte 9 güne uzatılması seçeneği kamuoyunda büyük ilgi görüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuya ilişkin Aydın'daki Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde yaptığı açıklamada "9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur, ancak bu karar kabinede alınacak" dedi.