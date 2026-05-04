2 gün daha kış... Sonra bahar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurt genelinde 2 gün daha kış şartları hakim olacak.

Hava sıcaklığı bugün kıyı Ege ve Marmara'da 2-4 derece artacak, iç kesimlerde ise 2-4 derece azalacak.

Marmara'nın doğu, Ege'nin iç, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güneydoğu, Doğu Anadolu'nun batı ve güneydoğu kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağış bekleniyor.

Sağanakların çok kuvvetli olacağı tahmin edilen Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde ise sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi bulunuyor.

MGM'nin sarı kodla kuvvetli sağanak ve bazı bölgelerinde kar yağışı uyarısı yaptığı iller şöyle: Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kastamonu, Konya, Kütahya, Muğla, Bartın, Uşak, Sakarya, Zonguldak, Karabük ve Düzce.

Adana, Balıkesir, Hatay, Mersin, Kocaeli, Manisa, Kahramanmaraş, Batman, Yalova ve Osmaniye için ise sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz'in batısında Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

MGM'nin tahminlerine göre soğuk hava yarından itibaren yurdu kademeli olarak terk edecek. Sıcaklıklar, batı kesimlerinden başlayarak artacak. Özellikle çarşamba gününden itibaren Ankara ve İstanbul'da sıcaklıklar yeniden 20 dereceyi, İzmir ve Muğla'da ise 24-26 dereceleri bulacak.

İşte 5 günlük hava tahmini