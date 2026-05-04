İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
Bakanlık net rakamı açıkladı: Kaç Suriyeli geri döndü?
Yedi bin liralık tıraş... 'Dolandırıcı' berber kapatıldı

İstanbul'da bir berbere 400 TL beklentisiyle giren Brezilyalı turist, 7 bin TL'lik faturayla şok yaşadı. Görüntülerin yayılması üzerine Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı, Fatih Belediyesi işletmeyi mühürledi.

Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 09:52, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 10:48
İstanbul'da bir berberde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Bir turist, 400 TL'ye girdiği berberden 7 bin TL ödeyerek ayrıldı. Fiyat nedeniyle şoka uğrayan turist o anları kayda alıp, "Türkler güzel insanlar, yaptığınız şey doğru değil" diyerek tepki gösterdi.

Görüntülerin yayılmasının ardından Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan bir açıklama yaptı. Kaplan, söz konusu işletmenin incelemeye alındığını duyurdu:

"İstanbul'da bir berber dükkanında, bir turiste yönelik fahiş fiyat uygulaması iddiasına yönelik görüntüler ve şikayetler Ticaret Bakanlığımızca derhal takibe alınmıştır. Söz konusu işletmeye yönelik gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmış olup gerekli denetim hızla gerçekleşecektir"

Ardından Kaplan, berberin Fatih Belediyesi tarafından mühürlendiğini duyurdu.

VİDEOYU SİLMESİNİ İSTEDİ

Olayın ardından berber dükkanının sahibi, videoyu çeken turistle yeniden bir araya geldi. Turiste ücret iadesi yapan berberin, görüntülerin silinmesini istediği öğrenildi. "Valla problem. Sil videoyu" diyen berbere, Brezilyalı turist ücreti aldıktan sonra "Kendine dikkat et, arkadaşlarına dürüst olmalarını söyle, tamam mı?" şeklinde karşılık verdi.

O FATURANIN DETAYI

Berberin kestiği fatura iddiaya göre şöyle:

Saç: 400 lira

Sakal: 400 lira

Wax: 1000 lira

Burun bandı: 1000 lira

Yüz: 2 bin 300 lira

Saç bakım: 2 bin lira

