Memurlar bugünden enflasyon farkı için alacaklı hale geldi

Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. 4 aylık enflasyon yüzde 14,64 oldu. Açıklanan rakamlara göre, memurların aldığı zam dört ayda erimiş oldu.

Memur ve memur emeklileri 2026'nın ilk yarısı için yüzde 6,85 enflasyon farkı ve yüzde 11 de toplu sözleşme zammı almıştı.

2026 ayının ilk dört ayının enflasyon rakamları açıklandı. Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, Şubat ayında yüzde 2,96, Mart ayında yüzde 1,94, Nisan ayında ise yüzde 4,18 çıktı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisanda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 3,19 artacağını tahmin etmişti.

Açıklanan enflasyon rakamlarına bakıldığında memurların aldığı yüzde 11 toplu sözleşme zammı ilk dört ayda erimiş oldu.

4 aylık kümülatif enflasyon çıktığı için memurlar bugünden yüzde 3,27 oranında enflasyon farkı oranında alacaklı hale geldi.

