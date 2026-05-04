İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
Önder Kahveci: Enflasyon Maaş Artışlarını Eritti

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, nisan ayı enflasyon verilerinin memur ve emeklilerin alım gücündeki kaybı derinleştirdiğini belirterek ek zam ve refah payı çağrısında bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 10:51, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 11:03
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 2026 yılı nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini değerlendirdi. Kahveci, açıklanan rakamların yılın başından bu yana ortaya çıkan olumsuz tablonun kalıcı hale geldiğini gösterdiğini ifade etti.

Açıklamada, yıllık enflasyonun yüzde 32,37 seviyesine yükselmesinin refah kaybını artırdığına dikkat çekildi. Nisan ayında mal ve hizmet fiyatlarının ortalama yüzde 4,18 arttığı, yılın ilk dört ayındaki toplam enflasyonun ise yüzde 14,64'e ulaştığı belirtildi. Bu oranın, 2026 yılı için öngörülen yüzde 16'lık hedefe kısa sürede yaklaşıldığını ortaya koyduğu vurgulandı.

"Maaş artışı ilk dört ayda eridi"

Kahveci, ocak ayında memur ve emeklilere yapılan yüzde 11'lik maaş artışının ve seyyanen ödemenin, gerçekleşen enflasyon karşısında yetersiz kaldığını belirtti. İlk dört aylık enflasyonun yapılan zammı aştığını ifade eden Kahveci, kamu çalışanları ve emeklilerin alacaklı duruma geçtiğini kaydetti.

Geçim şartları ağırlaşıyor

Yüksek enflasyonun, kamu çalışanları ve emekliler açısından hane bütçelerinin küçülmesi, borç yükünün artması ve geçim şartlarının zorlaşması anlamına geldiği ifade edildi. Yaklaşık 25 milyon kişiyi etkileyen bu durumun, ekonomik olduğu kadar sosyal riskler de barındırdığına dikkat çekildi.

Ek zam ve yeni sistem çağrısı

Kahveci, mevcut ücret politikasının sürdürülebilir olmadığını belirterek şu talepleri sıraladı:

  • Memurlara derhal ek zam yapılması
  • Maaş artışlarının refah payı ile desteklenmesi
  • Eşel mobil sistemine geçilerek enflasyonun maaşlara anında yansıtılması

Aksi halde 2026 yılının memur ve emekliler açısından ekonomik açıdan ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuldu. Kahveci, yetkililere alım gücünü koruyacak kalıcı ve adil düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısını yineledi.

