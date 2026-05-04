İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Ali Yalçın: Faturayı Memur Ödememeli

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, nisan enflasyonu sonrası maaş artışlarının yetersiz kaldığını belirterek seyyanen zam çağrısında bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 10:58, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 12:52
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, nisan ayı enflasyon verilerinin ardından kamu çalışanlarının alım gücüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, açıklanan yüzde 4,18'lik nisan enflasyonu ve yılın ilk dört ayındaki yüzde 14,64'lük artışın maaş zamlarını geride bıraktığını ifade etti.

Toplu sözleşme kapsamında 2026'nın ilk 6 ayı için verilen yüzde 11'lik zammın enflasyona yenildiğini belirten Yalçın, daha şimdiden yüzde 3,28 oranında enflasyon farkı oluştuğunu kaydetti.

Enerji ve temel giderler baskıyı artırdı

Açıklamada, mart ayından itibaren artan akaryakıt fiyatları ile nisan başında doğalgaz ve elektriğe yapılan yüzde 25'lik zamların hane bütçelerine ciddi yük getirdiği vurgulandı. Giyim, konut ve ulaştırma kalemlerindeki artışların da enflasyonu yukarı yönlü tetiklediği ifade edildi.

"Hedef tutmadı, zam yenilenmeli"

Yalçın, yılın ilk dört ayında gerçekleşen enflasyonun, 2026 yılı için belirlenen hedefe neredeyse ulaştığını belirterek, kamu işvereninin enflasyon hedefini güncellediği gibi maaş artışlarını da güncellemesi gerektiğini söyledi.

Kamu çalışanlarının hatalı hedeflerin bedelini ödememesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Hedefi yanlış belirleyenler mi yoksa bu süreçte etkisi olmayan memurlar mı bu farkı ödeyecek?" sorusunun yanıtlanması gerektiğini dile getirdi.

Seyyanen zam çağrısı

Yalçın, bütçe gerçekleşmelerine de dikkat çekerek emeğin payının azalmasının sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmadığını ifade etti. Kamu çalışanlarının alım gücündeki düşüşün kurumlarda huzursuzluğa yol açtığını belirten Yalçın, çözümün net olduğunu kaydetti.

Açıklamada, beklenen enflasyonun gerçekleşmemesi durumunda maaşların da güncellenmesi gerektiği vurgulanarak şu çağrı yapıldı:

  • Memur ve emeklilere seyyanen zam verilmeli
  • Maaşlar gerçekleşen enflasyona göre revize edilmeli
  • Sabit gelirli kesimlere ek yük bindirilmemeli

Yalçın, aksi halde kamu çalışanlarının ekonomik kayıplarının artacağını ve tartışmaların büyüyeceğini ifade etti.

