İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
Memur Sen Başkanı Ali Yalçın 'kooperatif' iddialarına cevap verdi

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikasının memurları ev sahibi yapmak amacıyla Kuşadası'nda kooperatif kurduğu ve 1300 villalık lüks bir site yaptığı iddialarına sert cevap verdi. Yalçın "Kamuoyuna mal olmuş isimlerin karalama kampanyalarını paylaşmalarını hayretle karşılıyorum" dedi. Açıklamada, iddia sahiplerinin daha önce, Ankara 38. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/476 E. sayılı dosyasında tazminata mahkum edildiği belirtildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 11:23, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 11:31
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kendisini ve sendikasını hedef alan haberlere karşı hukuki mücadelesini sürdürdüğü açıkladı. Ali Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şahsına ve Memur-Sen'e yönelik itibar suikastı niteliğindeki haberlerin yargı kararlarına rağmen devam ettirilmesini kişilik haklarına saldırı olarak nitelendirdi.

Hukuk Mahkemesi O Haberleri Daha Önce Tazminata Hükmetti

Memur-Sen Hukuk Müşaviri Av. Ahmet Günenç'in imzasıyla yayımlanan kamuoyu duyurusunda, Ankara 38. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/476 E. sayılı dosyasında "kirli haberlerin ana kaynağı haysiyet cellatlarını" tazminata mahküm ettiği bildirildi. Günenç, onlarca medya organının daha önce cevap ve düzeltme metni yayımladığını, ihtarnameler üzerine çok sayıda haksız paylaşımın kaldırıldığını da kamuoyuyla paylaştı.

"Memur-Sen'in Hiçbir Kooperatifle İlgisi Yok"

Kamuoyu duyurusunda, Yalçın hakkında kooperatif iddialarını içeren haberlerin hukuk tanımaz ve art niyetli olduğu vurgulandı. Günenç, Memur-Sen'in kurduğu, kurdurmaya yardım ettiği ya da ilişkili olduğu herhangi bir kooperatifin bulunmadığını belirterek sendikanın Genel Yönetim Kurulu'nun yıllar önce üyelerinin Memur-Sen adını hiçbir yapıda kullanamayacağına dair kesin bir karar aldığını hatırlattı.

Kooperatif Kurma Hakkı Anayasal Güvence Altında

Günenç, duyurusunda kooperatiflere ilişkin iddiaların hukuki temelinden yoksun olduğunu da ayrıca vurguladı. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu çerçevesinde ve Anayasa güvencesindeki mülkiyet hakkı kapsamında bireylerin kendi iradeleriyle kooperatif kurabileceklerini hatırlatan Günenç, işçisinden memuruna, esnafından emeklisine kadar her vatandaşın yapı kooperatifi kurma ve bu kooperatiflerin faaliyetlerine katılma hakkına sahip olduğunu belirtti. Yasal süreçler ve hukuki zeminler araştırılmadan hazırlanan haberlerin bu temel gerçeği görmezden geldiğini de sözlerine ekledi.

Yalçın: Kamuoyuna Mal Olmuş İsimleri Hayretle Karşılıyorum

Yalçın açıklamasında karalama kampanyalarını araştırmadan paylaşan ve yorumlayan kamuoyuna mal olmuş isimleri de eleştirdi. "Bu asılsız ve mesnetsiz organize saldırılar karşısında hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diyen Yalçın, itibar suikastı yapanlar ve haysiyet cellatlığına soyunanlarla hukuk yoluyla mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

