İstanbul'da sahipsiz hayvanların yüzde 46'sı toplandı

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sahipsiz hayvanların kontrol altına alınmasının bir tercih değil, yasal bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında sahipsiz hayvanların yüzde 46'sının toplandığını belirten Gül, sürecin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Aşırı yaklaşımların çözüm olmadığını belirten Gül, "Ne toplu itlaf ne de başıboşluk kabul edilebilir" diyerek, uygulanacak yöntemin kanunla net şekilde belirlendiğini kaydetti. Açıklamada, sahipsiz hayvanların toplanarak kısırlaştırılacağı ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacağına dikkat çekildi.

Tüm Hayvanlar Toplanacak

Vali Gül, İstanbul'da sokaklarda sahipsiz hayvan bırakılmayacağını belirterek, kalan hayvanların da en kısa sürede toplanacağını duyurdu. Sürecin hem kamu düzeni hem de şehir güvenliği açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Kurallara Uymayanlara Yaptırım

Açıklamada sahipsiz hayvanların sahiplenilmesine ilişkin kurallar da hatırlatıldı. Buna göre, hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşların bu hayvanları yalnızca kendi yaşam alanlarında bakmak üzere sahiplenebileceği belirtildi. Ayrıca yasaklı ırkların üretimi, satışı ve sahiplendirilmesinin kanunen yasak olduğu vurgulandı.

Bu kurallara aykırı davrananlar hakkında idari ve adli işlem uygulanacağı ifade edilirken, sorumluluğun belediyelerde olduğu hatırlatıldı. Belediyelerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiği belirtilerek, ihmal ve gecikmeye kesinlikle izin verilmeyeceği kaydedildi.

"Vatandaşın Can Güvenliği Öncelikli"

Vali Gül, açıklamasında vatandaşların can güvenliğinin tartışmasız öncelik olduğunu belirterek, kamu düzeni ve şehir güvenliği konusunda en küçük bir zafiyete dahi izin verilmeyeceğini vurguladı.