Altındağ Halk Eğitimi Merkezi'nde Bin Aşçı Hedefi: Yeni İş Birliği Protokolü İmzalandı

Altındağ Halk Eğitimi Merkezi, gastronomi alanında nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla önemli bir adım attı. Merkez, yeni aşçılar yetiştirmek için Başkent Aşçılar ve Turizm Birliği Derneği ile iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol, Altındağ Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cihan Yıldırım ile Başkent Aşçılar ve Turizm Birliği Derneği Başkanı Şef Gökhan Yılmaz tarafından imza altına alındı. Yapılan iş birliğiyle kursiyerlerin sadece teorik değil, aynı zamanda deneyimli aşçı ve şeflerle birlikte uygulamalı eğitim alması sağlanacak.

Eğitim ile istihdam arasında köprü kurulacak

Eğitim ile istihdamı buluşturmayı hedefleyen protokol kapsamında kursiyerler, sektörde aktif görev yapan profesyonellerden birebir eğitim alma fırsatı yakalayacak. Bu sayede mezunların iş bulma süreçlerinin hızlanması amaçlanıyor.

727 aşçı yetiştirildi, hedef 1.000

Altındağ Halk Eğitimi Merkezi, son iki yılda düzenlediği kurslarla gastronomi sektörüne 727 aşçı kazandırdı. Yeni iş birliğiyle birlikte bu sayının kısa sürede 1.000'e ulaşması hedefleniyor.

"Kursiyerler kısa sürede istihdam ediliyor"

İmza töreninde konuşan Merkez Müdürü Cihan Yıldırım, sektörde aşçı ve aşçı yardımcısına olan talebin yüksek olduğunu belirterek kursların kesintisiz sürdüğünü ifade etti.

Yıldırım, kursiyerlerin eğitim sürecinde deneyimli şeflerden önemli kazanımlar elde ettiğini vurgulayarak, "Kursiyerlerimiz eğitimlerini tamamladıktan sonra kısa sürede istihdam fırsatı yakalıyor. Bu iş birliği de uygulama ve tecrübe açısından önemli katkı sağlayacak" dedi.

Yeni protokolün, Ankara'da gastronomi eğitimi alan bireylerin mesleki yeterliliklerini artırmasının yanı sıra sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman açığının kapatılmasına katkı sunması bekleniyor.