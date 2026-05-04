Savunma sanayiinin kalbi İstanbul'da atacak

Küresel savunma, havacılık ve uzay sanayiinin devlerini bir araya getiren SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, yarın İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) kapılarını açıyor.

Türk savunma sanayiinin ulaştığı teknolojik derinliği ve tam bağımsızlık vizyonunu "Teknolojiye hükmet, geleceği şekillendir" temasıyla dünya vitrinine taşıyacak olan dev organizasyon, 400 bin metrekarelik rekor bir alanda, 120'den fazla ülkeden 1700'ün üzerinde firmayı ve binlerce sektör profesyonelini İstanbul'da buluşturacak.

5-9 Mayıs tarihleri arasında sürecek fuar, sadece yeni nesil yerli silah sistemlerinin ilk kez sergilendiği bir platform değil, aynı zamanda milyarlarca dolarlık stratejik iş birliklerinin temellerinin atıldığı küresel bir ticaret merkezi olma özelliği taşıyacak.

SAHA 2026 kapılarını rekorlarla açacak

SAHA 2026, 400 bin metrekare alanda 120'den fazla ülkeden 1700'ün üzerinde katılımcı firma ile kapılarını açacak. Etkinlik boyunca 25 binin üzerinde planlı B2B görüşme gerçekleştirilmesi ve 200 bini aşkın ziyaretçiye ulaşılacak. Bu hedefler SAHA için yeni rekorlara işaret ediyor.

SAHA 2026'nın yenilikçi program kurgusu, sektörün ihtiyacına karşılık verecek biçimde genişliyor. Genişletilmiş Dış Sergi Alanı ile Sarayburnu ve Ataköy Limanı'ndaki deniz unsurlarının ziyaretleri ile tam ölçekli platformlarda yakın inceleme ve etkileşim imkanı sunulurken, FPV Dron Alanı, SAHA İnsansız Kara Aracı Mücadelesi ve SAHA Rover Mücadelesi gibi canlı gösterim ve yarışmalar, operasyonel senaryoya yakın demonstrasyonlarla sahaya dönük karakteri güçlendirecek.

Hava araçlarının yeni silahı CANiK M3 FALCON, ilk kez vitrine çıkacak

Türk savunma sanayisi bünyesinde özellikle hava platformlarının sert operasyonel ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen yeni nesil 12.7x99mm ağır makineli tüfeği, SAHA 2026'da ilk kez sergilenecek.

Türk savunma sanayisinin küresel oyuncusu SYS Grup, fuar kapsamında hem yeni ürün lansmanları yapacak hem de "entegre savunma ekosistemi" vizyonuyla uluslararası işbirliklerini derinleştirecek.

SYS Grup'un SAHA 2026'daki en yeni ürün tanıtımı ise yüksek mühendislik çözümü CANiK M3 FALCON olacak.

SAHA 2026, yerli ve milli teknolojileri küresel arenaya taşıyacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, SAHA 2026'nın teknolojik bağımsızlığı pekiştiren yerli ve milli hamlelerin küresel görünürlüğünü daha da güçlendireceğini bildirdi.

Görgün, kümelenmelerin, yalnızca üretimi büyüten yapılar olmanın ötesinde işbirliğini, birlikte geliştirmeyi ve uluslararası açılımı hızlandıran güçlü platformlar olduğuna dikkati çekerek, SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi'nin sektöre kazandırdığı dinamizmin paydaşların küresel ölçekte daha etkili konumlanmasına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

KOBİ'lerin yetenekleri SAHA'da vitrine çıkacak

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki yerlileşme hamlesinin destekçilerinden OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), SAHA 2026'ya kapsamlı katılım sağlayacak.

Sektörün üretim potansiyelini küresel vitrine taşımayı hedefleyen OSSA, fuar alanında kurulan 156 metrekarelik standında, savunma sanayisine kritik çözümler sunan 11 yetkin üye firmasını tek çatı altında bir araya getiriyor. Bunun dışında da çok sayıda OSSA üyesi firma fuara kendi stantlarıyla katılıp ürün ve yeteneklerini tanıtacak.