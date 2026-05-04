Analık İzni 24 Hafta Oldu, Sözleşmeliler Yine Unutuldu Mu?

İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Bakanlık net rakamı açıkladı: Kaç Suriyeli geri döndü?
Bakanlık net rakamı açıkladı: Kaç Suriyeli geri döndü?
Kabine toplantısı başladı: İşte gündemdeki konular
Kabine toplantısı başladı: İşte gündemdeki konular
Sigarada Japonya modeli gündemde: Satışlar kimlikle yapılabilecek
Sigarada Japonya modeli gündemde: Satışlar kimlikle yapılabilecek
Kentsel dönüşümde kira yardımı iadesi için emsal karar
Kentsel dönüşümde kira yardımı iadesi için emsal karar
Bakan Tekin: Öğrenciler yeteneklerine göre okul tercih edecek
Bakan Tekin: Öğrenciler yeteneklerine göre okul tercih edecek
İstanbul Valisi Gül: Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak
İstanbul Valisi Gül: Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak
ASELSAN 2 trilyon lira piyasa değerini geçerek rekor kırdı
ASELSAN 2 trilyon lira piyasa değerini geçerek rekor kırdı
Savaş ihtimali artıyor: İran, ABD savaş gemisini vurdu
Savaş ihtimali artıyor: İran, ABD savaş gemisini vurdu
Yayın sayısı mı, bilimsel derinlik mi? Çin'in Akademi Reformu...
Yayın sayısı mı, bilimsel derinlik mi? Çin'in Akademi Reformu...
Bakan Şimşek: Enflasyondaki yükseliş geçici
Bakan Şimşek: Enflasyondaki yükseliş geçici
Prof. Şirin 2030 yılındaki ilk beş mesleği açıkladı
Prof. Şirin 2030 yılındaki ilk beş mesleği açıkladı
Memur Sen Başkanı Ali Yalçın 'kooperatif' iddialarına cevap verdi
Memur Sen Başkanı Ali Yalçın 'kooperatif' iddialarına cevap verdi
Nisanda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Nisanda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 1 Temmuz zammı
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 1 Temmuz zammı
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Kurban Bayramında 9 gün tatil olacak mı? Gözler Kabine toplantısında
Kurban Bayramında 9 gün tatil olacak mı? Gözler Kabine toplantısında
Sahte ikamet izni operasyonunda 31 gözaltı
Sahte ikamet izni operasyonunda 31 gözaltı
Bosch, Anneler Günü reklamını tepkiler üzerine yayından kaldırdı
Bosch, Anneler Günü reklamını tepkiler üzerine yayından kaldırdı
Malatya'da otobüs devrildi: 4 ölü, 40 yaralı
Malatya'da otobüs devrildi: 4 ölü, 40 yaralı
Gaziantep'te 'süper hücre' fırtınası... 39 okul tatil edildi
Gaziantep'te 'süper hücre' fırtınası... 39 okul tatil edildi
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı
4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları
Soğuk hava gidiyor: Sıcaklıklar o günden itibaren artacak
Soğuk hava gidiyor: Sıcaklıklar o günden itibaren artacak
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Türkiye OECD ortalamasını geçti
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Türkiye OECD ortalamasını geçti
Okul saldırısının acısı dinmiyor: 11 yaşındaki Almina yaşam mücadelesini kaybetti
Okul saldırısının acısı dinmiyor: 11 yaşındaki Almina yaşam mücadelesini kaybetti
Altında fırsat arayanlar ters köşe oldu
Altında fırsat arayanlar ters köşe oldu
MEB'den meslek liselerine mayıs ayı boyunca etkinlik: Marifetli Gençlik
MEB'den meslek liselerine mayıs ayı boyunca etkinlik: Marifetli Gençlik
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Analık İzni 24 Hafta Oldu, Sözleşmeliler Yine Unutuldu Mu?

Analık izninin on altı haftadan yirmi dört haftaya çıkarılmasına yönelik düzenleme, 1 Mayıs 2026 tarihli ve 33240 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu düzenleme, Resmi Gazete'nin 2'nci maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na, 15'inci maddesiyle 4857 sayılı İş Kanunu'na ve 24'üncü maddesiyle de 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na eklenmiştir. Böylece analık izni süresi kamu görevlileri ve işçiler bakımından önemli ölçüde artırılarak çalışma hayatında aile dostu politikalar yönünde önemli bir adım atılmıştır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 14:05, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 14:05
Yazdır
Analık İzni 24 Hafta Oldu, Sözleşmeliler Yine Unutuldu Mu?

Yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ilk taslak metni incelendiğinde, analık iznine bağlı diğer izin haklarının uygulanmasına ilişkin bazı tereddütlerin bulunduğu görülmekteydi. Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler ve kamuoyuna yansıyan eleştiriler sonrasında, metne sınır tarih konulması gibi düzenlemelerle belirli ölçüde açıklık sağlanmıştır. Bununla birlikte eklenen sekiz haftalık ilave iznin, sözleşmeli personel istihdamının temel çerçevesini belirleyen Sözleşmeli Personelin Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'a eklenmemiş olması sözleşmeli personel bakımından uygulanıp uygulanamayacağı hususu halen belirsizliğini korumaktadır.

Nitekim benzer bir durum daha önce yarım zamanlı çalışma hakkı konusunda da yaşanmıştır. Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik, 18 Temmuz 2025 tarihli ve 32959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış; ancak Yönetmeliğin kapsamına yalnızca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında yer alan memurlar dahil edilmiştir. Bu nedenle sözleşmeli personel başlangıçta bu haktan yararlanamamıştır. Söz konusu eksiklik, ancak 22 Ocak 2026 tarihli ve 33145 sayılı Resmi Gazete ile Sözleşmeli Personelin Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yapılan değişiklikle giderilebilmiştir.

Aynı veya benzer nitelikte kamu hizmeti sunan çalışanlar arasında ortaya çıkan bu tür hak farklılıkları, yalnızca bireysel düzeyde mağduriyet yaratmakla kalmamakta; aynı zamanda iş barışını zedelemekte, çalışan motivasyonunu düşürmekte ve kurumsal verimliliği olumsuz etkilemektedir. Özellikle doğrudan aile yaşamına temas eden analık izni gibi haklarda yaşanan eşitsizlikler, sosyal Devlet ilkesi ve çalışma hayatında adalet anlayışıyla da bağdaşmamaktadır.

Öte yandan, kamu istihdam politikalarında son yıllarda sözleşmeli personel modeline giderek daha fazla ağırlık verildiği dikkate alındığında, bu tür hak dengesizliklerinin etkisinin zaman içinde daha da derinleşmesi kaçınılmazdır. Bu durum, kamu personel rejiminde parçalı bir yapının oluşmasına ve benzer görevleri ifa eden çalışanlar arasında yapısal eşitsizliklerin kalıcı hale gelmesine yol açabilecektir.

Bu çerçevede, analık izninin on altı haftadan yirmi dört haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin en kısa sürede Sözleşmeli Personelin Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'a da yansıtılması büyük önem taşımaktadır. Aynı veya benzer görevleri yerine getiren memur ve sözleşmeli personel arasında sosyal ve özlük hakları bakımından ortaya çıkan farklılıkların giderilmesi amacıyla kapsamlı bir mevzuat uyumlaştırmasına gidilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, özellikle izin hakları başta olmak üzere kamu personeline ilişkin düzenlemelerin eşitlik ve hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda yeniden ele alınması; statü farklılıklarından kaynaklanan hak kayıplarının önüne geçilmesi ve kamu personel rejiminin bütüncül bir yaklaşımla yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu yönde atılacak adımlar, hem çalışma barışının tesisine hem de kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber