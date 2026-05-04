Merkez Bankası Başkanı Karahan TBMM'de sunum yapacak

Türkiye'nin para politikası ve ekonomik gelişmeler Meclis gündeminde olacak.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yarın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak.

Gündemdeki öncelikli başlıklardan biri ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş ve sonrası durulmayan küresel piyasalar olacak. Hürmüz Boğazı kaynaklı petrol fiyatlarının Türkiye ekonomisine etkileri milletvekillerinin soruları arasında olacak.

Karahan, komisyonda Merkez Bankası'nın son dönem faiz kararları ve enflasyonla mücadele stratejisini anlatacak. Merkez Bankası'nın uyguladığı sıkı para politikasının sonuçları ve dezenflasyon sürecindeki son durum hakkında bilgi verecek. Makroekonomik verilerdeki iyileşme sonuçları ile para rezervleri ve potansiyel risklere karşı alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmeler de sunumun ana başlıkları arasında olacak.