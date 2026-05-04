Ek doğum izni başvuruları bugün başlıyor

Kamu ve özel sektörde çalışan annelerin doğum iznini 24 haftaya çıkaran yasal düzenleme yürürlüğe girerken, gözler uygulamaya çevrildi. Ek doğum izni için başvurular bugün başlıyor.

İlave 8 haftalık haktan yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025'ten sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor. 15 Ekim 2025 ve öncesinde gerçekleşen doğumlar düzenlemeden faydalanamayacak. Doğumun 16 Ekim 2025'ten sonra gerçekleşmesi gerekiyor.

Ek doğum izninden yararlanacaklar 10 iş günü içinde çalıştıkları kuruma başvuru yaparak düzenlemeden yararlanabilecek. Anneler, ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçeyle çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabiliyor. Başvurular bugün başlayacak, 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar devam edecek.

Analık izni süresi dolmuş ise ne yapılacak?

Talep edilmesi halinde 8 hafta ilave izin verilecek. Ancak bunun için doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süre 1 Nisan 2026 itibarıyla dolmamış olmalı. İlave doğum izni çoğul gebelikler için de 18 haftadan 26 haftaya çıkarıldı.

Doğum izni ücretleri güncellendi

Doğum izni geçici rapor ücretleri de güncellendi. Ödemeler 24 hafta üzerinden yapılacak.

SGK'lı annelere 120 gün yerine 168 gün üzerinden yapılacak hesaplama ile izin süresi boyunca en az 123 bin 312 TL ödenecek. Brüt maaş ortalaması 35 bin TL olana 130 bin 667 TL, 40 bin TL olana 149 bin 333 TL, 50 bin TL olana da 186 bin 667 TL ödenecek. Yeni anne olan bir memur ise doğum izni süresi boyunca 247 bin 560 TL alacak.