İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Bakanlık net rakamı açıkladı: Kaç Suriyeli geri döndü?
Bakanlık net rakamı açıkladı: Kaç Suriyeli geri döndü?
Kabine toplantısı başladı: İşte gündemdeki konular
Kabine toplantısı başladı: İşte gündemdeki konular
Sigarada Japonya modeli gündemde: Satışlar kimlikle yapılabilecek
Sigarada Japonya modeli gündemde: Satışlar kimlikle yapılabilecek
Kentsel dönüşümde kira yardımı iadesi için emsal karar
Kentsel dönüşümde kira yardımı iadesi için emsal karar
Bakan Tekin: Öğrenciler yeteneklerine göre okul tercih edecek
Bakan Tekin: Öğrenciler yeteneklerine göre okul tercih edecek
İstanbul Valisi Gül: Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak
İstanbul Valisi Gül: Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak
ASELSAN 2 trilyon lira piyasa değerini geçerek rekor kırdı
ASELSAN 2 trilyon lira piyasa değerini geçerek rekor kırdı
Savaş ihtimali artıyor: İran, ABD savaş gemisini vurdu
Savaş ihtimali artıyor: İran, ABD savaş gemisini vurdu
Yayın sayısı mı, bilimsel derinlik mi? Çin'in Akademi Reformu...
Yayın sayısı mı, bilimsel derinlik mi? Çin'in Akademi Reformu...
Bakan Şimşek: Enflasyondaki yükseliş geçici
Bakan Şimşek: Enflasyondaki yükseliş geçici
Prof. Şirin 2030 yılındaki ilk beş mesleği açıkladı
Prof. Şirin 2030 yılındaki ilk beş mesleği açıkladı
Memur Sen Başkanı Ali Yalçın 'kooperatif' iddialarına cevap verdi
Memur Sen Başkanı Ali Yalçın 'kooperatif' iddialarına cevap verdi
Nisanda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Nisanda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 1 Temmuz zammı
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 1 Temmuz zammı
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Kurban Bayramında 9 gün tatil olacak mı? Gözler Kabine toplantısında
Kurban Bayramında 9 gün tatil olacak mı? Gözler Kabine toplantısında
Sahte ikamet izni operasyonunda 31 gözaltı
Sahte ikamet izni operasyonunda 31 gözaltı
Bosch, Anneler Günü reklamını tepkiler üzerine yayından kaldırdı
Bosch, Anneler Günü reklamını tepkiler üzerine yayından kaldırdı
Malatya'da otobüs devrildi: 4 ölü, 40 yaralı
Malatya'da otobüs devrildi: 4 ölü, 40 yaralı
Gaziantep'te 'süper hücre' fırtınası... 39 okul tatil edildi
Gaziantep'te 'süper hücre' fırtınası... 39 okul tatil edildi
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı
4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları
Soğuk hava gidiyor: Sıcaklıklar o günden itibaren artacak
Soğuk hava gidiyor: Sıcaklıklar o günden itibaren artacak
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Türkiye OECD ortalamasını geçti
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Türkiye OECD ortalamasını geçti
Okul saldırısının acısı dinmiyor: 11 yaşındaki Almina yaşam mücadelesini kaybetti
Okul saldırısının acısı dinmiyor: 11 yaşındaki Almina yaşam mücadelesini kaybetti
Altında fırsat arayanlar ters köşe oldu
Altında fırsat arayanlar ters köşe oldu
MEB'den meslek liselerine mayıs ayı boyunca etkinlik: Marifetli Gençlik
MEB'den meslek liselerine mayıs ayı boyunca etkinlik: Marifetli Gençlik
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Tekin: Öğrenciler yeteneklerine göre okul tercih edecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ortaokuldan itibaren çocukların yeteneklerine göre lise tercihi yapabilecekleri yeni bir mekanizma oluşturduklarını açıkladı. Teknopark Ankara'da konuşan Tekin, mesleki eğitimde ihtiyaç duyulmayan alanların kapatıldığını, sektörle iş birliği içinde yeni programların açıldığını belirtti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 15:41, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 15:53
Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çocuklarımızın yeteneklerine göre ortaöğretim kurumu tercih edebilecekleri bir mekanizma oluşturduk dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 81 ilde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' temalı etkinlikleri başlattı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaşam boyu öğrenmeyi merkeze alan yaklaşımla mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Bakan Tekin, medya kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte okuldaki atölyeleri gezip öğrencilerin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'TÜRKİYE TECRÜBESİ ANLATILIR HALE GELDİ'

Basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Tekin, mesleki ve teknik eğitim konusunda Türkiye'nin sahip olduğu engin tecrübe ve birikimin 28 Şubat süreciyle beraber kesintiye uğradığını söyledi. Tekin, 28 Şubat sürecine kadar çok sağlıklı bir şekilde dünyada örnek gösterilebilecek evsafta mesleki ve teknik eğitim yürütülürken, imam hatip okullarını kapatma telaşındaki 28 Şubat vesayet yönetimi, meslek liselerine de ciddi bir sekte vurdu ve meslek liselerimizdeki öğrenci oranları yarı yarıya düştü. Ve bu da bizim için mesleki ve teknik eğitim konusunda çok ciddi bir sekte oluşturdu. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın hem başbakanlığı hem cumhurbaşkanlığı döneminde mesleki ve teknik eğitim özelinde hem de eğitimin genelindeki demokratikleşme adımları vesayetçi mekanizmaları ortadan kaldıracak yaklaşımları, 2010 yılında katsayı uygulamasının kaldırılması mağduriyetlerin giderilmesi ve ardından attığımız adımlarla mesleki ve teknik eğitim konusunda tekrar şu anda uluslararası ortamlarda Türkiye tecrübesi anlatılır hale geldi dedi.

'İHTİYAÇ KALMAYAN ALANLARI KAPATTIK'

Bakan Tekin, geçen hafta başında OECD Beceriler Zirvesi'nin Türkiye'de yapıldığını hatırlatarak, Bizim mesleki ve teknik eğitim konusundaki attığımız adımları örnek olarak paylaşabileceğimizi söylediler. Bu anlamda ciddi bir mesafe katettik. İçeride hem öğretim programlarımızı, mesleki ve teknik eğitimdeki öğretim programlarımızı revize ettik hem okullarımızdaki meslek, alan ve dal dağılımımızı yeniledik. İhtiyaç kalmayan alanları kapattık. Yeni ihtiyaç duyulan alanlarda yeni programlar açtık. Yeni mesleki gelişmelere göre hem sektörle birlikte çocuklarımızı daha yetkin yetiştirebileceğimiz işbaşı eğitimlerini, staj uygulamalarını ve bununla beraber teşvik uygulamalarını geliştirdik. Hem de ortaokuldan itibaren çocuklarımızın yeteneklerine göre ortaöğretim kurumu tercih edebilecekleri bir mekanizma oluşturduk. Bütün bunların Türkiye kamuoyu tarafından tanınması açısından mayıs ayı içerisinde biz Türkiye'nin her tarafında mesleki ve teknik eğitimle ilgili olarak bir dizi etkinlik yapmak istiyoruz. Okullarımız tanınsın, okullarımızın bu anlamdaki yetkinlikleri kamuoyu tarafından bilinsin istiyoruz. Mayıs ayını böyle geçireceğiz inşallah ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber