İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran aileden 2 kardeş öldü

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran aileden Azra (8) ve Ömer Selim Tülü (5) kardeşler hayatını kaybetti, baba Musa (38) ve anne Ebru Tülü (33) ise yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 16:13, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 16:15
İlçenin Tekmen Mahallesi'nde yaşayan Musa Tülü ile eşi Ebru ve çocukları Azra ile Ömer Selim Tülü, 2 gün önce bulantı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan aileden Azra ve Ömer Selim Tülü hayatını kaybetti, Musa ve Ebru Tülü çifti ise sevk edildikleri Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Tülü kardeşlerin cenazesi, morga kaldırıldı.

Karaman'da çalışan Musa Tülü'nün izinde olduğu, hamile eşi ve çocuklarıyla tatilini Bozyazı'daki akrabalarıyla geçirdiği öğrenildi.

Ekipler, ailenin bulunduğu evde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

