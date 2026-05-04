Bakanlık net rakamı açıkladı: Kaç Suriyeli geri döndü?

İçişleri Bakanlığı, 2016'dan bugüne kadar Türkiye'den gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönen Suriyeli sayısının 1 milyon 407 bin 568 olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, "Suriye'ye yönelik gönüllü geri dönüş sayılarına ilişkin resmi verilerin ve açıklamaların birbiriyle uyuşmadığı" yönünde değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.

Gönüllü Geri Dönüş Verilerindeki Karmaşaya Yanıt

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından kamuoyuyla paylaşılan verilerin, 2016 yılından itibaren gerçekleştirilen toplam gönüllü geri dönüş sayılarını kapsadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 2016 yılından bugüne kadar ülkemizden gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568'dir.

Güncel Geçici Koruma ve Dönüş İstatistikleri

Göç İdaresi Başkanlığının güncel verilerine göre, ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 280 bin 542 olup, 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667 bin 565 olarak kaydedilmiştir.

Birleşmiş Milletler ve Bölgesel Dönüş Raporları

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana bölge genelinde toplam 1 milyon 630 bin 874 Suriyelinin ülkesine geri döndüğü tahmin edilmektedir. Geri dönüşlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, Türkiye 639 bin 995 kişi ile ilk sırada yer almaktadır."

Veri Analizi ve Yanıltıcı Haberlere Karşı Uyarı

Açıklamada, paylaşılan bu verilerin sınır geçişleri, nüfus hareketleri raporları ve farklı veri kaynaklarının birlikte analiz edilmesiyle elde edildiği, farklı tarihlere ait verilerin, aynı dönemin verisiymiş gibi kıyaslanarak haberleştirilmesinin gerçeklikten uzak ve yanıltıcı bir yaklaşım olduğu vurgulandı.