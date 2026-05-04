Gaziantep'te süper hücre felaketi: Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Bakanlık net rakamı açıkladı: Kaç Suriyeli geri döndü?
Bakanlık net rakamı açıkladı: Kaç Suriyeli geri döndü?
Kabine toplantısı başladı: İşte gündemdeki konular
Kabine toplantısı başladı: İşte gündemdeki konular
Sigarada Japonya modeli gündemde: Satışlar kimlikle yapılabilecek
Sigarada Japonya modeli gündemde: Satışlar kimlikle yapılabilecek
Kentsel dönüşümde kira yardımı iadesi için emsal karar
Kentsel dönüşümde kira yardımı iadesi için emsal karar
Bakan Tekin: Öğrenciler yeteneklerine göre okul tercih edecek
Bakan Tekin: Öğrenciler yeteneklerine göre okul tercih edecek
İstanbul Valisi Gül: Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak
İstanbul Valisi Gül: Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak
ASELSAN 2 trilyon lira piyasa değerini geçerek rekor kırdı
ASELSAN 2 trilyon lira piyasa değerini geçerek rekor kırdı
Savaş ihtimali artıyor: İran, ABD savaş gemisini vurdu
Savaş ihtimali artıyor: İran, ABD savaş gemisini vurdu
Yayın sayısı mı, bilimsel derinlik mi? Çin'in Akademi Reformu...
Yayın sayısı mı, bilimsel derinlik mi? Çin'in Akademi Reformu...
Bakan Şimşek: Enflasyondaki yükseliş geçici
Bakan Şimşek: Enflasyondaki yükseliş geçici
Prof. Şirin 2030 yılındaki ilk beş mesleği açıkladı
Prof. Şirin 2030 yılındaki ilk beş mesleği açıkladı
Memur Sen Başkanı Ali Yalçın 'kooperatif' iddialarına cevap verdi
Memur Sen Başkanı Ali Yalçın 'kooperatif' iddialarına cevap verdi
Nisanda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Nisanda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 1 Temmuz zammı
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 1 Temmuz zammı
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Kurban Bayramında 9 gün tatil olacak mı? Gözler Kabine toplantısında
Kurban Bayramında 9 gün tatil olacak mı? Gözler Kabine toplantısında
Sahte ikamet izni operasyonunda 31 gözaltı
Sahte ikamet izni operasyonunda 31 gözaltı
Bosch, Anneler Günü reklamını tepkiler üzerine yayından kaldırdı
Bosch, Anneler Günü reklamını tepkiler üzerine yayından kaldırdı
Malatya'da otobüs devrildi: 4 ölü, 40 yaralı
Malatya'da otobüs devrildi: 4 ölü, 40 yaralı
Gaziantep'te 'süper hücre' fırtınası... 39 okul tatil edildi
Gaziantep'te 'süper hücre' fırtınası... 39 okul tatil edildi
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı
4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları
Soğuk hava gidiyor: Sıcaklıklar o günden itibaren artacak
Soğuk hava gidiyor: Sıcaklıklar o günden itibaren artacak
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Türkiye OECD ortalamasını geçti
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Türkiye OECD ortalamasını geçti
Okul saldırısının acısı dinmiyor: 11 yaşındaki Almina yaşam mücadelesini kaybetti
Okul saldırısının acısı dinmiyor: 11 yaşındaki Almina yaşam mücadelesini kaybetti
Altında fırsat arayanlar ters köşe oldu
Altında fırsat arayanlar ters köşe oldu
MEB'den meslek liselerine mayıs ayı boyunca etkinlik: Marifetli Gençlik
MEB'den meslek liselerine mayıs ayı boyunca etkinlik: Marifetli Gençlik
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Gaziantep'te süper hücre felaketi: Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde yaşanan ve sadece 40 dakika süren şiddetli fırtına sonrası şehirde temizlik ve onarım seferberliği başlatıldı. Şehitkamil ve Oğuzeli gibi bölgelerde yoğunlaşan hasarlar için belediye başkanlarından "koordinasyon" vurgusu geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 17:32, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 17:33
Yazdır
Gaziantep'te süper hücre felaketi: Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

Gaziantep'te dün etkili olan şiddetli fırtınanın yol açtığı hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Kentte dün öğleden sonra başlayan yağış, ilerleyen saatlerde sağanağa dönüştü. Akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araçta hasar meydana geldi.

Şehitkamil'de İş Yerleri ve Alt Yapı Zarar Gördü

Merkez Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde çok sayıda iş yerinin tentesi fırtına nedeniyle çöktü. Belediye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle kaldırım ve yollara savrulan parçaları kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Kentin bazı mahallelerinde fırtına nedeniyle zarar gören elektrik direkleri ve kablolar, ilgili ekipler tarafından onarılıyor.

Valilik ve AFAD Koordinasyonunda Hasar Tespit Çalışmaları

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda kaymakamlıklar, belediyeler ve AFAD ekipleri tarafından kent genelinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden Süper Hücre Açıklaması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan ve "süper hücre" olarak adlandırılan doğal afetin ardından tüm birimlerin temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaşanan afet nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları kaydetti:

"Şehri 40 dakikada adeta altüst eden felaketin ardından, tüm teknik ekiplerimizle mahalle mahalle dolaşıyoruz. Gördüğünüz gibi ağaçların kökünden söküldüğü, şehrin gerçekten çok zor anlar yaşadığı bir süreç oldu. Ancak en büyük tesellimiz, can kaybının yaşanmamış olması. Şimdi hızlı bir şekilde toparlanıyoruz. Çok güçlü bir ekibimiz var, herkes sahada ve yoğun bir şekilde çalışıyor. Vatandaşlarımız ALO 153 hattı üzerinden bize ulaştıklarında ekiplerimiz hızlıca geri dönüş sağlayarak ihtiyaçları gideriyor."

Oğuzeli İlçesinde Fırtına Sonrası Son Durum

İlçe merkezi ve bazı kırsal mahallelerde şiddetli fırtına ve sağanak sonrası hasar oluştu. Sahada incelemelerde bulunan Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, zarar gören mahallelerde vatandaşları ziyaret ettiklerini ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Öztekin, kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Tespitlerin tamamlanmasının hemen ardından Oğuzeli Belediyesi olarak gerekli müdahaleleri hızla planlayıp sahadaki çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Tüm hemşehrilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, devletimizin ve belediyemizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu vurguluyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber