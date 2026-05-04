İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Dezenflasyon süreci sürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, nisan ayında aylık yüzde 4,18, yıllık ise yüzde 32,37 olarak gerçekleşen enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Yılmaz, para ve maliye politikalarının yanı sıra arz yönlü adımlarla dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 17:37, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 17:36
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kurumlarımızla eşgüdüm içinde uyguladığımız para, maliye ve gelirler politikalarının yanı sıra gıda arzını güçlendiren, konut arzını artıran, lojistik maliyetlerini azaltan ve enerji alanında dışa bağımlılığı düşüren arz yönlü politikalarımızla dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, enflasyonun nisanda aylık yüzde 4,18, yıllık yüzde 32,37 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Enerji ve Gıda Fiyatlarında Jeopolitik Gerilim Etkisi

Nisan ayı enflasyon gelişmelerinde, bölgede yaşanan savaşın enerji ve gıda fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskısının belirgin şekilde hissedildiğine işaret eden Yılmaz, enerji fiyatlarının, ham petrol fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak artarken, doğal gaz ve elektrik fiyatlarında yapılan düzenlemelerin de enflasyon üzerinde etkilerinin görüldüğünü kaydetti.

Taze Meyve, Sebze ve Giyim Sektöründeki Fiyat Hareketleri

Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle ulaştırma fiyatları artarken, gıda enflasyonu tarafında ise taze meyve ve sebze fiyatları öncülüğünde yükseliş kaydedildiğini aktaran Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Giyim ve ayakkabı fiyatlarında yeni sezon geçişine bağlı yaşanan artışla beraber son dönemde ılımlı seyrin sürdüğü temel mal fiyatları aylık bazda geçici olarak yükselmiştir. Yıllık bazda ise hizmet ve temel mal enflasyonu yatay seyrini sürdürmektedir. Fiyatlama davranışları üzerinde baskı oluşturan jeopolitik gerilimlerin yurt içi fiyatlara etkisini azaltmak amacıyla gerekli adımları atmaya devam ediyoruz.

Dezenflasyon Süreci ve Toplumsal Refah Hedefi

Kurumlarımızla eşgüdüm içinde uyguladığımız para, maliye ve gelirler politikalarının yanı sıra gıda arzını güçlendiren, konut arzını artıran, lojistik maliyetlerini azaltan ve enerji alanında dışa bağımlılığı düşüren arz yönlü politikalarımızla dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz. Böylece toplumsal refahı kalıcı olarak artırmayı, vatandaşlarımızın alım gücünü güçlendirmeyi ve ekonomik istikrarımızı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz."

