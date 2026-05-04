Ankara'da yeni vali ve emniyet müdürü görevlerine başladı

Ankara Valiliğine atanan Yakup Canbolat görevine başladı. Vali Canbolat, Ankara Valiliğine gelişinde, vali yardımcıları, kaymakamlar ve diğer yetkililerce karşılandı.

Polis mangasını selamlayan Canbolat, kendisini karşılayanlara hitaben yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın tensip ve takdirleriyle atanmış olduğum Ankara Valiliği görevime bugün itibarıyla başlamış bulunuyorum. Bu göreve layık görülmem vesilesiyle, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu önemli vazifeyi şahsıma tevdi eden devlet büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin başkenti, milli iradenin tecelligahı ve köklü devlet geleneğimizin merkezi olan Ankara'da görev yapmanın anlam ve ağırlığını derinden hissediyorum."

Ankara'nın Stratejik Gücü ve Hizmet Anlayışı

Başkent olmanın ötesinde Ankara'nın, kamu yönetiminin kalbi, bilim ve eğitimin öncüsü, sanayi ve teknolojinin geliştiği dinamik yapısıyla ülkenin her alandaki ilerleyişine yön veren stratejik bir güç konumunda olduğunu belirten Canbolat, "Bu yönüyle Ankara'ya hizmet etmek, yalnızca bir şehre değil, doğrudan doğruya Türkiye'nin geleceğine katkı sunmak anlamı taşımaktadır." diye konuştu.

Bu anlayışla hukukun üstünlüğünü esas alan, insan odaklı, şeffaf ve çözüm odaklı bir yaklaşımla tüm kurumlarla güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışacaklarını ifade eden Canbolat, temel hedeflerinin, kamu hizmetlerinde etkinliği artırmak, memnuniyet düzeyini en üst seviyeye çıkarmak ve Ankara'nın sahip olduğu potansiyeli her alanda daha ileriye taşımak olduğunu vurguladı.

Yaşam Kalitesi ve Toplumsal Dayanışma Önceliği

Şehrin her köşesinde yaşam kalitesinin yükseltilmesi, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve ortak değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının öncelikleri arasında yer alacağını belirten Canbolat, şunları kaydetti:

"Ankara'yı daha güçlü, daha yaşanabilir ve daha müreffeh bir şehir haline getirmek için tüm paydaşlarımızla birlikte kararlılıkla çalışacağız. Ankara, köklü geçmişi, güçlü kurumsal yapısı ve stratejik konumuyla yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda milletimizin istikbaline yön veren kadim bir merkezdir. Kurtuluş Savaşı'nın sevk ve idare edildiği, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu müstesna şehir, geçmiş ile geleceğin buluştuğu, milli birlik ve beraberliğimizin en güçlü şekilde hayat bulduğu bir irade merkezidir. Bu vesileyle üstlendiğim görevin ülkemiz ve Başkentimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm hemşehrilerime en içten selam ve saygılarımı sunuyorum."

Vali Canbolat'ın Öz Geçmişi ve Mülki İdare Kariyeri

1969'da Çorum'un Alaca ilçesinde dünyaya gelen Yakup Canbolat, ilk ve orta öğrenimini Alaca'da tamamladı. 1991'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Canbolat, 1992'de Konya Valiliği Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. 1995'te Durağan (Sinop) Kaymakamlığına atanan Canbolat, Durağan (Sinop) (1995-1998), Yedisu (Bingöl) (1998-2000), Cumayeri (Düzce) (2000-2003), Kahta (Adıyaman) Kaymakamlığı (2003-2005), Yozgat Vali Yardımcılığı (İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği) (2005-2007), Söğüt (Bilecik) Kaymakamlığı (2007-2009) görevlerinde bulundu.

2009-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Canbolat, daha sonra Hakkari Valiliği (2014-2016), Konya Valiliği (2016-2018) ve Bursa Valiliği (2018-2023) görevlerinde bulundu.

Aydın Valiliği görevini yürüten Canbolat, 30 Nisan 2026'da Cumhurbaşkanı kararıyla Ankara Valiliğine atandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünde Görev Değişimi

Maksut Yüksek, Ankara Emniyet Müdürlüğü görevini Engin Dinç'ten törenle devraldı.

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende, Dinç ve müdür yardımcıları tarafından karşılanan Yüksek, tören mangasını selamladı. Yüksek, devir teslimin ardından yeni görevine başladı.