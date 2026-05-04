Aydın merkezli yasa dışı bahis ağı çökertildi: 14 tutuklama

Aydın merkezli gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 milyar liralık haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kara para aklama" ve "spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatma ya da oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan B.S., C.G., F.T., A.B., H.T., M.C., B.K., M.T., A.D., M.Y., V.M., H.S., V.S. ve M.E.A., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan 14 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.