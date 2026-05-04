Erdoğan'dan evlilik kredisi müjdesi: İkinci çocukta kredi borcu silinecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki Kabine Toplantısı'nın ardından evlenecek gençleri heyecanlandıran dev bir teşvik paketini duyurdu. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında verilen evlilik kredilerinde "çocuk sahibi olma" şartına bağlı olarak borçların tamamen silinmesinin önü açıldı.

Mevcut sistemde ilk çocukta taksit erteleme ve kısmi hibe imkanı sunulurken, yeni kararla birlikte ikinci çocuk sahibi olan çiftlerin kalan tüm kredi borçları devlet tarafından hibe edilecek.

Erdoğan Müjdeyi Kabine Sonrası Duyurdu

Erdoğan müjdeyi şu sözlerle duyurdu:

"Aile ve gençlik fonuyla yuva kurmak isteyen gençlerimizi iki yüz ila iki yüz elli bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz.

İkinci Çocukta Tüm Taksitler Hibe Edilecek

Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz. Genç çiftlerimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz."

Bakan Göktaş: "İkinci çocuğunu kucağına alan çiftlerimizin kalan taksitlerini hibe ediyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sunduğumuz faizsiz kredi desteğinde, geri ödeme dönemi içinde ikinci çocuğunu kucağına alan çiftlerimizin kalan taksitlerinin tamamını hibe ediyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan evlenecek gençlerimize müjde. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sunduğumuz faizsiz kredi desteğinde, geri ödeme dönemi içinde ikinci çocuğunu kucağına alan çiftlerimizin kalan taksitlerinin tamamını hibe ediyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar fondan yararlanan 9 bin 190 çiftimizin 81'i ikiz, 3'ü üçüz olmak üzere toplam 9 bin 310 evladı dünyaya geldi. Aile ve Nüfus On Yılı'nda gençlerimizin yuva kurma yolundaki ilk adımlarını desteklemeye, aile hikayelerimizi çoğaltmaya devam edeceğiz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.