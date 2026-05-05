5 Mayıs 2026'dan önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Keçiören'deki Ihlamur Kasrı'nda "Kahramanlarımızın Anne ve Eşleriyle Anneler Günü Programı"na katılacak.

(Ankara/10.30)

2- TBMM'den

- Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- MHP ve DEM Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı (SAHA) 2026 Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu'nun açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminal Binası Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/09.45)

4- SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında İstanbul Fuar Merkezi'nde başlayacak.

(İstanbul/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu ve Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu açıklayacak.

(İstanbul/14.30/18.00)

6- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin kırmızı et ve çiğ süt üretim istatistiklerini açıklayacak

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

2- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu yıl 15'incisi düzenlenecek Kamu Futbol Turnuvası kapsamında meclis spor ve şöhretler karması takımları arasında Altındağ Örnek Stadı'nda oynanacak gösteri maçının başlama vuruşunu yapacak.

(Ankara/16.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor maçı, Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

(İstanbul/20.30)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Beşiktaş GAİN, Aliağa Petkimspor'u konuk edecek.

(İstanbul/18.00)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Arsenal-Atletico Madrid maçı oynanacak.

(Londra/22.00)