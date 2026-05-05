'Gel annem' diye çağırdığı kedinin yüzüne gülerek sprey sıktı

Karamürsel ilçesinde bir market çalışanının sokak kedisine yönelik davranışı tepkilere yol açtı. Olay, Kayacık Mahallesi'nde bulunan bir zincir marketin önünde meydana geldi.

İddiaya göre, market çalışanı bir kadın, "Gel annem gel" diyerek yanına çağırdığı sokak kedisinin yüzüne elindeki yağ çözücü spreyi sıktı. Spreyin etkisiyle kaçan kedi, park halindeki bir aracın altına sığındı. Ancak kadının aracın yanına giderek kediye yeniden sprey sıkmaya devam ettiği öne sürüldü.

Yaşananlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, olaya tanık olan bir kadının "Yazık hayvana" diyerek tepki gösterdiği duyuldu. Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı.

Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli kadını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.