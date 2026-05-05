Su tarifesi skandalında özür var, ödeme yok

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ), su tarifelerindeki usulsüzlük iddiaları ve kamuoyunda büyüyen tartışmaların ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Kurum, Belediye Meclisi kararına rağmen bazı tarife kalemlerinde hesaplama hatası yapıldığını kabul ederek kamuoyundan özür diledi.

ESKİ tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan değerlendirmeler ve teknik incelemeler sonucunda, Yaptırımlar Tarifesi ile Hizmetler ve Teminatlar Tarifesi kapsamında yer alan bazı kalemlerde, 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olacak tutarların hesaplanmasında esas alınan baz yıl yönünden hata bulunduğu anlaşılmıştır. Güncelleme farkının, 2025 yılı tarifesi yerine sehven 2024 yılı tarifesi üzerinden hesaplandığı tespit edilmiştir."

Açıklamada; bu durumun yalnızca mühür koparma, aparat kırma, sayaç sökme ve kaçak su bedeli cezası gibi yaptırımları kapsadığı, abonelerin rutin su tüketim bedellerinin etkilenmediği savunuldu. Kurum, idari inceleme başlatıldığını ve fazla tahsilat tespiti durumunda iade ve mahsup işlemlerinin yapılacağını duyurdu.

AK PARTİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ: "BU BİR HATA DEĞİL, BELGELİ BİR SUÇÜSTÜDÜR!"

Skandalı ilk olarak gündeme taşıyan ve yargıya başvuran AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, ESKİ'nin "özür" açıklamasına çok sert bir dille karşılık verdi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, yaşananların basit bir hata olarak geçiştirilemeyeceğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"MECLİS İRADESİ YOK SAYILDI"

"Eskişehir gündemini derinden sarsan skandal artık somut belgelerle, tartışmaya yer bırakmayacak şekilde netleşmiştir. Meclisten geçen resmi tarifeler ile vatandaşa uygulanan tarifeler arasında %48,5'a varan ciddi bir fark tespit ettik. Meclis iradesi yok sayılmış, resmi evraklar üzerinde değişiklik yapılmış ve vatandaşın cebinden aylar boyunca hukuksuz şekilde para tahsil edilmiştir."

"BİZ İFŞA ETMESEYDİK NE KADAR SÜRECEKTİ?"

"Bu durum tam 4,5 ay boyunca devam etmiştir. Olay ortaya çıkınca 'sehven hata yaptık' denildi, özür dilendi, genel müdür görevden ayrıldı. Şimdi soruyoruz: Biz bu durumu ortaya çıkartmasaydık bu uygulama ne kadar daha devam edecekti? Haberiniz yok idiyse bu açık bir yönetim zafiyetidir; biliyor idiyse bu çok daha ağır bir durumdur."

"AKRABA AKRABAYI NASIL DENETLEYECEK?"

"Daha vahimi; uygulayan akraba, denetleyen akraba, imza atan akraba... Kendi yaptığının usulsüzlüğünü diğer akrabası nasıl denetleyecek? Bu durum bilinçli bir tercihin sonucudur. Şimdi suçüstü yakalananlar mağduriyet edebiyatı yapmaya çalışıyor. Bu bir siyasi operasyon değil, belgede sahteciliktir. Sergilenen tavır şeffaflık değil, bir mecburiyettir. Bu bir hata değil, kasıttır."

SORUŞTURMA İZNİ TALEP EDİLDİ

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nın 10 Nisan'da yaptığı suç duyurusu üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve eski ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etti.

VATANDAŞLAR ÖFKELİ: "BU RESMEN BİR SOYGUNDUR"

Yaşanan usulsüzlüğün ve fahiş fiyat uygulamasının ortaya çıkması Eskişehirli vatandaşların da büyük tepkisini çekti. Sosyal medya ve kamuoyunda yankı bulan bazı vatandaş tepkileri ise şu şekilde:

Sezai Şen: "Şunlardan birine bile 'yalan' ya da 'yanlış' diyebilecek bir Allah'ın kulu var mı? AK Partili Meclis üyeleri Büyükşehir önünde basın açıklaması ile şehre olup biteni duyurmasaydı bugün Başkanlık tarafından yürütülen soruşturma dahil hiçbir şey olmayacaktı!"

Yavuz Zirek: "Yaptığınız bunca rezaletlerden dolayı halktan özür dilemek yerine, hala çemkiriyorsunuz, pes..."

Faruk Haklı: "Bütün Eskişehirlilerin su faturasını şişirmediniz mi? Ne kadar yüzsüzsünüz. Utanmadan bir de meydana çıkıp pis pis siyaset yapıyorsunuz."

Dursun Amel: "Ya bunlar soygunu kendilerinde bir hak ve lüks zannediyorlar. Millet kendilerine hizmet etmek için seçtikleri insanlar milleti soyuyor, sonra da hesabını sormaya gelince ağlayıp sızlıyorlar. Sonuna kadar hesabı sorulmalı."

Mehmed Öztürk: "Hiç yüzünüz kızarmıyor değil mi? Kendini sevenleri kazıklamak nasıl bir duygu? Bunun savunulacak tarafı var mı, insaf edin."

Alparslan Sencer: "Hırsızların, yolsuzluk yapanların, rüşvet alanların, irtikap içinde bulunanların vicdanı, şahsiyeti olmadığı kesin. CHP Türkiye'yi soymuş, CHP doymamış."

Eskişehir'de büyük bir siyasi ve hukuki krize dönüşen su tarifesi skandalında gözler şimdi İçişleri Bakanlığı'nın vereceği soruşturma iznine ve adli sürecin ilerleyişine çevrilmiş durumda.

TOLGA ÖZLÜ