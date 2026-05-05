En düşük emekli memur maaşı 30 bin, memur maaşı 68 bin olacak

SSK ve Bağkur emeklileri 2026 yılına yüzde 12,19 zamla başladı

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre, Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin alacağı zam nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte belirginleşmeye başladı. Bu yıla yüzde 12.19 zamlı kök maaş ve 20 bin liraya yükseltilen taban aylık ile başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı ikinci artış için önemli ipucu geldi. Emekli zammı ve memur zammı için yeni tablo belli oldu.

2026'nın ilk ikramiyesini mart ayında alan, bu ay da Kurban Bayramı ödemesini almaya hazırlanan emeklilere, yaklaşan temmuz ayında da bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Bu 6 aylık verinin 4'ü belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94 olarak gerçekleşmişti.

İlk dört aydaki kümülatif enflasyon yüzde 14,64 oldu

Nisan ayında da tüketici fiyat endeksi yüzde 4.18 artış gösterdi. Böylece 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.64 zam oluştu. Zam oranının belli olması için geriye sadece mayıs ve haziran aylarının enflasyon verisi kaldı. 4 aylık zam oranına göre 20 bin TL olan emekli maaşı 22 bin 928 liraya çıkacak.

Kesin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak

Kesin oran 3 Temmuz tarihinde belli olacak. İlk 6 aylık enflasyona göre belirlenen zam oranı SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılacak. Ayrıca taban aylıkta da artış yapılması gündeme gelecek. Burada 6 aylık enflasyon oranında artış yapılması beklentileri bulunuyor.

Kesin karar ise zam oranının belli olmasının ardından verilecek. Ardından da yasal düzenleme yapılarak yeni taban aylık hayata geçirilecek. Emekliler zam oranını öğrenecekleri temmuz ayında yeni aylıklarını cebine koyacak.

Memurlar 2026 yılının ikinci yarısında yüzde 7'lik Hakem Kurulu zammını alacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun nisan ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte, memurların ve memur emeklilerinin temmuz zammı için önemli ipucu geldi. Yüzde 7'lik artışa ilaveten zammını almaya hazırlanıyor. Zam oranı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından yüzde 7 olarak belirlenmişti.

Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkıyla birlikte bugünden yüzde 10,51 zamma hak kazandı

Ancak buna ilaveten bir enflasyon farkı da verilmesi söz konusu. 4 aylık enflasyon yüzde 14.64 olarak gerçekleşti. Memurların ve memur emeklilerinin temmuzda enflasyon farkı alması için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşması gerekiyordu. İlk 4 aylık enflasyonla bu oran aşılmış oldu.

Memurlara ve memur emeklilerine 4 aylık enflasyona göre yüzde 3.28 enflasyon farkı ortaya çıktı. Bu fark ile birlikte memurların ve memur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 10.51 seviyesine ulaştı. Geriye mayıs ve haziran aylarının enflasyon verileri kaldı. Bu verilere göre enflasyon farkı ve zam oranı daha da büyüyecek.

Memurlar 2026 yılına yüzde 18,6 zam ile başlamıştı

Bu yıla yüzde 18.6 zam ve bin lira taban aylık artışıyla başlayan memurlar ve emekliler, temmuz ayında da enflasyon farkıyla birlikte hesaplanan zam oranı üzerinden maaşlarını ve ek ödemelerini alacak. Halen en düşük maaş memurlarda 61 bin 890, memur emeklilerinde 27 bin 772 lira seviyesinde bulunuyor.

Enflasyon farkı hariç sadece yüzde 7'lik artış dikkate alındığında en düşük maaşın memurlarda 68 bin 394, memur emeklilerinde 30 bin 769016 lirayı aşacağı görülüyor. Şu ana kadar oluşan zam oranına göre en düşük maaş memurlarda 68 bin 395 liraya, memur emeklilerinde ise 30 bin 691 liraya çıkacak. Bu rakamlar önümüzdeki 2 ayda oluşacak enflasyon verilerine göre daha da yükselecek.