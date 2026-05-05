İstanbul Küçükçekmece'de kahve önünde silahlı saldırı: 3 yaralı
İstanbul Küçükçekmece'de kahvehanenin önünde duran kişilere maskeli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kahvehanenin önünde duran İbrahim Ç., Eyüp Ç. ve Kıyas Ç.'ye, maskeli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken 3 kişi bacağından yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri ise olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.