Trump tarihsel olarak en sevilmeyen başkan haline geldi

CNN'in anket ortalamalarına göre Trump'ın halk desteği yüzde 35'e gerilerken, bu durum 2026 ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti içinde büyük bir endişeye yol açtı.

Analistler, Trump'ın görevdeki ikinci döneminin ilk 15 ayında yaşanan bu sert düşüşün ardında "tek taraflı yönetim anlayışı" ve "beklentilerin çok ötesine geçen sert politikaların" yattığını belirtiyor.

Onay oranındaki kırılma noktaları

Trump'ın popülaritesindeki düşüş, tek bir olaydan ziyade bir dizi kritik kararın ardından hızlandı:

Pardon Kararları ve DOGE Kesintileri: Göreve geldikten kısa süre sonra 6 Ocak sanıkları için çıkardığı geniş kapsamlı af ve Elon Musk liderliğindeki Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) kamu hizmetlerindeki sert kesintileri, başlangıçtaki "balayı" dönemini kısa sürede sonlandırdı.

Tarife Savaşları: 2 Nisan'da ilan edilen "Kurtuluş Günü" (Liberation Day) kararlarıyla başlatılan küresel ticaret savaşı, başlangıçta destek görse de hayat pahalılığını artırmasıyla birlikte halkın tepkisini çekti. Trump'ın onay oranı bu süreçte yüzde 45'ten yüzde 41'e geriledi.

Minneapolis Olayları: Ocak ayında göçmenlik operasyonları sırasında ABD vatandaşları Renee Good ve Alex Pretti'nin federal ajanlarca öldürülmesi, yönetimin sert taktiklerine yönelik toplumsal öfkeyi tetikledi.

İran Savaşı: 28 Şubat'ta başlayan ve yüzde 61'lik bir kesim tarafından "hata" olarak nitelendirilen İran savaşı, Trump'ın desteğini yüzde 35 bandına kadar çekti.

Ekonomi ve yaşam maliyeti en büyük sorun

Halkın Trump'a yönelik en büyük eleştirisi, enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısındaki tutumu oldu.

CNN anketine katılanların yüzde 70'inden fazlası Trump'ın hayat pahalılığını düşürmeye odaklanmadığını düşünüyor.

Benzin fiyatlarının 4 doların üzerine çıkmasıyla Trump'ın ekonomi yönetimine olan güven yüzde 31 ile tüm zamanların en düşük seviyesine indi.

2026 ara seçimleri için tehlike çanları

Tarihsel veriler, onay oranı yüzde 50'nin altında olan başkanların ara seçimlerde ağır koltuk kayıpları yaşadığını gösteriyor.

Trump'ın George W. Bush dönemindeki yüzde 30'lu seviyelere yaklaşması, Cumhuriyetçilerin Kasım ayındaki seçimlerde ağır bir yenilgi alma riskini artırdı.

Anketler ayrıca Trump'ın dış politika kararlarına ve yürütme gücünü kullanma biçimine olan güvenin sarsıldığını, seçmenlerin yüzde 60'ından fazlasının yönetimin "istikrarsızlaştığı" görüşünde birleştiğini ortaya koyuyor.