Bakanlık Doğum İzniyle İlgili Genelge Yayımlamalı!

Analık izninin on altı haftadan yirmi dört haftaya çıkarılmasına yönelik düzenleme, 1 Mayıs 2026 tarihli ve 33240 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, doğum sonrası analık izni süresi sekiz haftadan onaltı haftaya çıkartılmış;

ayrıca geçici düzenlemeyle birlikte 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla ilgili mevzuatı uyarınca öngörülen analık izin süresi dolmuş ancak 1/4/2026 tarihi itibarıyla doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren yirmi dört haftalık süreyi henüz tamamlamamış olan personele, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde talep etmeleri halinde sekiz hafta ilave analık izni verilmesi de hüküm altına alınmıştır.

Milyonlarca memur ve her maddeyi farklı ve personel aleyhine yorumlamaya mahir idarecilerimiz var olduğu sürece kanun metinlerini en sade şekliyle yazsanız dahi tereddüt edilen hususlar çıkacağı gibi, personel mevzuatı gibi çok yönlü bakılması gereken hususlarda da mutlaka ama yasal düzenlemelerin peşine mutlaka izaha muhtaç yönler gerekmektedir.

Bundan dolayı; aşağıdaki hususları madde madde kapsayacak bir Genelge idareler arası uygulamada birliği sağlayacağı gibi evlatlarıyla daha fazla zaman geçirmeyi hak eden kıymetli annelerimizin işlemlerini de kolaylaştıracaktır.

-İş günü kavramı dikkate alınarak başvuru tarihlerinin başlangıç ve bitiş tarihi,

-Hangi tarihten sonra doğum yapanların geçiş hükmünde yer alan analık izninden yararlanabileceği,

-Sözleşmeli personelin analık izni düzenlemesinden yararlandırılıp yararlandırılamayacağı,

-İlave ek sekiz haftalık analık izninin verileceği başlangıcın hangi tarihi baz alınarak belirleneceği,

-Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 1 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla aylıksız izin kullanıyor durumda olanların, ek sekiz haftalık izin kullanmak istemeleri halinde yapması gereken işlemlerin neler ve nasıl olacağı,

-Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla halihazırda yirmidört haftalık süresi dolmamış olanlar için ek sekiz haftalık iznin nasıl uygulanacağı,

Gibi çok temel ve basit soruların dahi sade ve anlaşılabilir bir şekilde izahının yazılı olarak yapılması ve kamu idarelerine duyulması faydalı olacaktır.