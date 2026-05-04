Kuruoğlu'ndan Enflasyon Tepkisi: Almadaki Marifetinizi Biliyoruz, Vermedeki Marifetinizi de Görmek İstiyoruz

Hür-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kuruoğlu, enflasyon rakamlarının kamu çalışanları ve emekliler üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekti.

Kuruoğlu, TÜİK'e göre nisan ayında enflasyonun yüzde 4,18 olarak gerçekleştiğini, Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) ise bu oranı yüzde 5,07 olarak açıkladığını hatırlattı. Yılın ilk dört ayında oluşan yüzde 14,64'lük enflasyonun, ocak ayında memur ve emeklilere yapılan yüzde 11'lik maaş artışını erittiğini vurgulayan Kuruoğlu, kamu çalışanları ve emeklilerin alacaklı duruma geçtiğini ifade etti.

"Enflasyon farkı kaybın telafisidir"

Enflasyon farkının bir kazanım olmadığını belirten Kuruoğlu, bunun sadece yaşanan kaybın telafisi anlamına geldiğini dile getirdi. Çalışanların alım gücünün korunması gerektiğini söyleyen Kuruoğlu, refah payı verilmesi talebini yineledi.

Aylık enflasyon farkı talebi

Kuruoğlu ayrıca, enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması gerektiğini belirterek, mevcut ekonomik şartlarda sabit gelirli kesimin ciddi geçim sıkıntısı yaşadığını ifade etti.

Yoksulluk sınırının 112 bin lirayı aştığını hatırlatan Kuruoğlu, bu seviyenin altında gelir elde eden kamu çalışanları ve emeklilerin yaşamlarını sürdürmekte zorlandığını kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenen Kuruoğlu, "Almadaki marifetinizi biliyoruz; vermedeki marifetinizi de görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.