Hakan Toy: Emekçinin çalışma şartları iyileştirilmelidir!

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, "Aile ve Nüfus On Yılı (2026-2035)" programının önemli bir vizyon sunduğunu belirterek, hedeflere ulaşmak için sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 10:15, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2026 10:19
Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, Resmi Gazete'de yayımlanan "Aile ve Nüfus On Yılı (2026-2035)" programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toy, programın Türkiye'nin demografik yapısını güçlendirmeyi hedefleyen stratejik bir adım olduğunu ifade etti.

Programın aile kurumunu merkeze alan yaklaşımının önemli olduğunu belirten Toy, aile yapısının korunması ve toplumsal dayanışmanın artırılması açısından uzun vadeli bir plan ortaya konulduğunu dile getirdi.

Sosyal politikalar emekçinin şartlarına bağlı

Toy, geniş kapsamlı sosyal politikaların sahadaki karşılığının sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının iş yüküyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Aileyi güçlendirmeye yönelik her adımın, hizmet talebini artırdığına dikkat çeken Toy, bu durumun çalışanlar üzerindeki yükü de artırdığını kaydetti.

Bu nedenle insan kaynağı planlamasının güçlendirilmesi ve çalışma koşullarının eş zamanlı iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Haftalık çalışma süresi 40 saate düşürülmeli

Sendika olarak taleplerini sıralayan Toy, haftalık çalışma süresinin 40 saate indirilmesinin önemli bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Daha insani çalışma saatlerinin hem çalışan sağlığını koruyacağını hem de hizmet kalitesini artıracağını ifade etti.

Çalışan anneler için süt izninin yeniden düzenlenmesini talep eden Toy, doğum sonrası ilk 6 ay günlük 3 saat, ikinci 6 ay ise 1,5 saat süt izni verilmesi gerektiğini söyledi.

Kreş desteği ve vardiyalı çalışma vurgusu

Toy, özellikle vardiyalı çalışan sağlık personeli için 24 saat hizmet verebilen ücretsiz kreş imkanının sağlanmasının zorunlu olduğunu belirtti. Bu düzenlemenin çalışan aileler açısından temel bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Tayin ve becayiş kararı 'önemli kazanım'

Açıklamada, sürekli işçi statüsündeki çalışanların tayin ve becayiş hakkına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı da değerlendirildi. 696 sayılı KHK ile getirilen kısıtlamanın iptal edilmesini "önemli bir kazanım" olarak nitelendiren Toy, kararın yıllardır süren mağduriyetleri gidereceğini ifade etti.

Meclis tatile girmeden düzenleme yapılmalı

Toy, iptal kararının yürürlüğe giriş süresinin gecikmesinin yeni mağduriyetlere yol açabileceğini belirterek, düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden yasalaştırılması gerektiğini vurguladı.

Ailelerin planlama süreçlerinin zarar görmemesi için sürecin hızlandırılması gerektiğini kaydetti.

"Aile bütünlüğü emekçiyle birlikte korunmalı"

Toy, aileyi güçlendirmeye yönelik politikaların, sahada görev yapan çalışanların aile yaşamını da kapsaması gerektiğini belirtti. Emekçilerin yaşam koşullarını iyileştirmeyen düzenlemelerin hedeflenen sonuçlara ulaşamayacağını ifade eden Toy, sendika olarak emekçi lehine her düzenlemeye destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

