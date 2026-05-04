Okullarda Güvenlik İçin TBMM'ye Kanun Teklifi: 65 Bin Güvenlik Görevlisi Önerisi

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, öğrencilerin, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının daha güvenli bir ortamda bulunmasını sağlamak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na kapsamlı bir kanun teklifi sundu. Teklif, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi örgün eğitim kurumlarında güvenlik hizmetlerinin daha sistemli ve kurumsal hale getirilmesini hedefliyor.

Okul Güvenliği Kurumsal Yapıya Kavuşacak

Hazırlanan düzenlemeye göre, okullarda koruma ve özel güvenlik hizmetleri yasal zemine oturtulacak. Okul giriş-çıkışlarının kontrolü, kriz ve acil durum yönetimi ile okul çevresine yönelik güvenlik tedbirlerinin uzman personel eliyle yürütülmesi planlanıyor.

Uzman Personel ve Eğitim Şartı

Kanun teklifinde, güvenlik hizmetlerinde görev alacak personelin belirli şartları taşıması öngörülüyor. Bu kapsamda en az yedi yıl hizmet süresi bulunan uzman erbaş ve uzman jandarmalara açıktan atama imkanı tanınacak. Ayrıca görev alacak personelin çocuk hakları, kriz yönetimi, öfke kontrolü, şiddetsiz müdahale ve öğrenci-veli iletişimi gibi alanlarda eğitim alması şart koşuluyor.

Özel Okullar da Kapsama Dahil

Teklif yalnızca devlet okullarını değil, özel öğretim kurumlarını da kapsıyor. Buna göre belirli özel okullarda yeterli sayıda özel güvenlik personeli bulundurulması zorunlu hale getirilecek ve uygulamalar belirli standartlara bağlanacak.

65 Bin Kadro Önerisi

Durmaz, Türkiye genelindeki okul sayısı, öğrenci yoğunluğu ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında 65 bin koruma ve özel güvenlik görevlisi kadrosu ihdas edilmesini önerdiklerini açıkladı.

"Güvenlik Tesadüfe Bırakılamaz"

Kanun teklifine ilişkin değerlendirmede bulunan Durmaz, eğitim kurumlarının yalnızca ders verilen yerler olmadığını belirterek, "Okul güvenliği geçici çözümlerle değil, planlı ve uzman personel eliyle sağlanmalıdır. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin güvenliği tesadüflere bırakılamaz" ifadelerini kullandı.

Durmaz, güvenlik anlayışının yalnızca fiziki önlemlerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, çocukların psikolojik ihtiyaçlarını gözeten, şiddetsiz müdahaleyi esas alan bir sistem kurulması gerektiğini belirtti.