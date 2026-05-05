İçişleri Bakanı Çiftçi ile Adalet Bakanı Gürlek görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara'da görüştü.

"Adalet Bakanımız Akın Gürlek'i Bakanlığımızda ağırlamaktan memnuniyet duydum" diyen Bakan Çiftçi, görüşmeye ilişkin şu mesajı paylaştı:

"Hukukun tesisi ve kamu düzeninin muhafazası noktasında İçişleri ve Adalet Bakanlıklarımız olarak ortaya koyduğumuz güçlü eşgüdüm; köklü devlet geleneğimizin ve milletimize karşı taşıdığımız emanet bilincinin bir tezahürüdür. Biri hakkı, diğeri nizamı gözeten bu iki kanat; aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için omuz omuza görev yapmaktadır."

Nazik ziyaretleri ve kıymetli değerlendirmeleri için Bakan Gürlek'e teşekkür eden Bakan Çiftçi, "Rabbim devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşaAllah" mesajını paylaştı.